Астрономи-любителі допомогли виявити рідкісну систему світил

Добровольці допомогли вченим виявити рідкісну зоряну систему із двох коричневих карликів, які перебувають на широкій орбіті. Через велику відстань між карликами дана подвійна добре підходить для спостережень на великих телескопах, що дозволить краще розібратися в поки що погано зрозумілих процесах формування та еволюції подібних систем.

Що відомо про відкриття

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Астрономи під керівництвом Адама Бургассіра з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго за сприяння добровольців в рамках проєкту The Backyard Worlds: Planet 9 виявили подвійний коричневий карлик WISE2150-7520AB (W2150AB) з поділом між компонентами в 341 астрономічну одиницю, повідомляє The Astrophysical Journal.

Більш масивний компонент спектрального класу L1 був відомий раніше, а його компаньйон класу T8 – відкритий в рамках даної роботи.



Подвійна система коричневих карликів

Раніше було відомо всього про двох подвійних коричневих карликів з помітною кутовою відстанню між компонентами, але фізична відстань у нової системи у багато разів більше.

Що відомо про коричневі карлики? Це самостійний тип астрономічних об'єктів, які займають проміжне положення між зірками і планетами. Найбільші коричневі карлики потрапляють в діапазон мас найхолодніших зірок, таких як TRAPPIST-1, навколо якої обертається сім землеподібних планет. Найхолодніші коричневі карлики мають температуру поверхні нижче нуля за шкалою Цельсія і набагато більше нагадують Юпітер, ніж зірки, подібні Сонцю.



Основна відмінність коричневих карликів від звичайних зірок полягає у відсутності відповідних умов для протікання термоядерних реакцій злиття водню. Проте, у них можуть бути власні внутрішні джерела енергії, в тому числі синтез інших видів термоядерного палива, таких як дейтерій та літій-7. Однак цього не вистачає для істотного розігріву всього тіла.

Новий карлик відкрили ентузіасти в даних телескопа WISE, а в новому дослідженні до них додали спостереження на наземному 6,5-метровому Магеллановому телескопі і орбітальних телескопів Spitzer і Gaia.

Що це дає науковцям

Спільний аналіз всієї зібраної інформації дозволив визначити параметри обох компонентів, а також відстань до системи – 24 парсека. Їх маси виявилися рівні 72 ± 12 та 34 ± 22 юпітеріанських, а ефективні температури поверхонь – 2118 ± 62 та 719 ± 61 кельвін. При цьому світність більшого карлика менше сонячної в п'ять тисяч разів, а меншого – більш ніж в чотириста тисяч разів нижче.

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Гравітаційна енергія зв'язку компонентів в цій системі дорівнює 1041 ерг, що надзвичайно низько і є рекордно малим значенням для подвійних коричневих карликів поза молодими скупченнями зірок.

Разом з оцінюваним часом життя системи в 0,5-1 мільярд років найбільше запитань викликає виживання її у зв'язаному вигляді, так як на такій великій відстані випадкові взаємодії з іншими зірками могли зруйнувати подвійну.

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