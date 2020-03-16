Астрономи виявили зірку через 40 років після того, як передбачили її існування

З кожним роком доступні астрономам технології стають все досконалішими, дозволяючи робити нові відкриття. Якщо раніше деякі космічні явища можна було тільки передбачити, то тепер їх існування виходить підтвердити. Так, за допомогою комп'ютерного аналізу був виявлений односторонній пульсар. Подібних небесних тіл ще не вдавалося зафіксувати.

Існування зірки HD74423 було передбачене ще у 1980 році. Однак в 2020 році завдяки спільній роботі декількох обсерваторій, розташованих на різних кінцях Землі, ця теорія була підтверджена фактами, повідомляє Nature.

Цікаво Дощ із розплавленого заліза: астрономи виявили унікальну планету

Особливості зірки

HD74423 в 1,7 рази більше ніж наше Сонця. Зірка відрізняється від всіх відомих науці пульсарів тим, що коливається тільки в одному напрямку, через що її форма трохи спотворена.

Причиною подібної аномалії названий червоний карлик – сусід виявленої зірки. Гравітаційне поле компаньйона спотворює коливання пульсара, стягуючи частина з них на себе. Вчені також відзначають унікальний хімічний склад HD74423.



Існування передбаченого 40 років тому пульсара підтвердили

На відміну від більшості подібних тіл, в ньому майже немає металів. Астрономи вважають, що, завдяки новим технологіям, в майбутньому вийде знайти ще більше односторонніх пульсарів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно