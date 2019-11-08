Asus ZenFone 6: смартфон з унікальною камерою вже в Україні – ціна

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Asus ZenFone 6 – камера, характеристики, ціна в Україні
Asus ZenFone 6: ціна в Україні / Фото/ пресслужба

Унікальний смартфон Asus ZenFone 6 став доступний і для українців. Його особливістю стала камера, яку можна обертати. Тобто ця камера може бути одночасно і основною, і фронтальною.

Чим унікальний? Як розповіли Техно 24 у пресслужбі Asus в Україні, смартфон отримав безрамковий дисплей NanoEdge діагоналлю 6,4 дюйма. Завдяки оригінальному рішенню щодо камери, екран Asus ZenFone 6 займає 92% всієї передньої панелі.

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Камеру розмістили у спеціальному модулі, який обертається. Тобто вона може бути основною камерою, а обернувши за її допомогою можна зробити селфі.

Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 6 має унікальну камеру

Смартфон має захисне покриття Corning Gorilla 6, що забезпечує надійний захист від подряпин, тріщин та навіть від пошкоджень при падінні з висоти до метра.

Характеристики. Смартфон Asus ZenFone 6 працює на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,8 ГГц. В Україні буде доступна конфігурація з 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 64 ГБ.

Ємність акумулятора складає 5000 мА·год, чого має бути достатньо для активно користування смартфоном протягом двох днів.

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Щодо камери, то вона складається із 48-мегапіксельного сенсора Sony IMX586 з апертурою f/1,79 та 13-мегапіксельного додаткового модуля з системою фазового автофокусування, кутом огляду 125 градусів і системою автоматичного виправлення викривлень.

Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 6 вже можна замовити в Україні 

Камера може зробити автопанораму та режим відстеження руху для відеозйомки об’єктів у динаміці. Також камера отримала покращений режим HDR + Enhanced для отримання яскравих фотографій при денному світлі, та режим нічної зйомки (Super Night).

Ціна. Asus ZenFone 6 можна придбати у партнерів Asus. Його вартість 14 999 гривень. Його можна придбати тут.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Asus
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