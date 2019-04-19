"Автомобілі Tesla перейдуть на повний автопілот": що не так із заявою Маска

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск під час бесіди із дослідником із Массачусетського технологічного інституту Лексом Фрідманом заявив, що до кінця 2019 року автопілот автомобілів компанії буде перевершувати можливості людей з управління автомобілем.

Прогнози Маска. Як повідомляє Business Insider, тоді Маск зауважив, що рубіж, коли втручання людини буде знижувати безпеку, компанія перейде вже дуже скоро – можливо, навіть ближче до кінця цього року.

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Потім Ілон Маск сказав, що технологія автопілота Tesla досі поліпшувалася в геометричній прогресії.

Я можу помилятися, але схоже, що саме наша компанія значно випереджає всіх учасників ринку,

– додав він.

Інтерв'ю з Фрідманом виявилося черговим у тривалій історії сміливих передбачень, які озвучував Маск. Під час лютневого інтерв'ю ARK Invest керівник висловив упевненість, що транспортні засоби його компанії зможуть працювати без будь-якого втручання водія вже в кінці 2019 року, після схвалення з боку регулюючих органів.



Автомобілі Tesla можуть перейти на повний автопілот

Перспективи. Деякі експерти скептично ставляться до здатності Tesla так скоро перетворити поточну напівавтономну технологію в повноцінний автопілот. Звіт дослідницької і консалтингової компанії Navigant Research за 2019 рік поставив Tesla на 19 місце з 20 компаній, що розробляють технології самохідних автомобілів з точки зору стратегії і керівництва.

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