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Автомобілі Tesla "розмовлятимуть" із пішоходами

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Автомобілі Tesla "розмовлятимуть" із пішоходами / Unsplash

У електрокарів Tesla вже є розвинутий штучний інтелект, який здатний у низці випадків обходитися без допомоги водія. Незабаром моделі компанії зможуть "спілкуватися" із пішоходами.

Що відомо про розробку

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За словами бізнесмена, йдеться зовсім не про розіграш. "Це правда", – заявив він в своєму мікроблозі.

Коротке відео, опубліковане Маском, демонструє Tesla Model 3. "Не стій, втупившись, сідай!" – звертається автомобіль до стороннього спостерігача.

Поки невідомо, чи з людьми спілкується штучний інтелект або просто відтворюється запис. Один з користувачів запитав, чи буде додана відповідна функція в "охоронний" режим Sentry Mode, на що Маск відповів: "Звичайно! Це може епічно ввести в оману грабіжника!".

Противники ідеї

Втім, в коментарях знайшлися і скептики, які сумніваються в доцільності додавання такої функції в прошивку електромобілів. Вони стверджують, що репліки, що доносяться з машини із закритими вікнами налякають або образять когось, хто проходяить повз.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Авто Техно Штучний інтелект Новини Техно Tesla Електромобілі
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