Автопілот Tesla навчився розпізнавати сигнали світлофора

Важлива особливість електрокарів Tesla полягає в тому, що вони отримають поточні оновлення, які додають нові можливості. Зокрема, таким чином активується функція автопілота, робота якої постійно вдосконалюється. Як стало відомо, незабаром електромобілі Ілона Маска стануть помітно розумнішими.

Автопілот Tesla здатний самостійно керувати автомобілем на шосе, слідувати за вказаним маршрутом, реагувати на маневри інших машин та розпізнавати перешкоди на дорозі. Тепер же систему навчили розуміти сигнали світлофорів і дотримуватися їх, повідомляє Electrek.

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Як працює покращений автопілот Tesla

На відео нижче показаний електрокар Model 3, який при ввімкненому автопілоті здатний "бачити" світлофори над дорогою, розпізнаючи світло на них і реагуючи відповідним чином. На зелений автомобіль вільно проїжджає, але як тільки перед ним спалахує червоний – він самостійно пригальмовує. При цьому на приладовій панелі з'являється відповідне повідомлення.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl — Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020

Повідомляється, що автопілот також здатен розпізнавати і реагувати на знаки зупинки. Все це входить в пакет Full Self-Driving, який власники електрокарів Tesla повинні докуповувати окремо за 7000 доларів. Правда, поки нові функції перебувають на стадії тестування, і немає інформації, коли вони стануть загальнодоступними.

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