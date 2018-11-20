У вівторок, 20 листопада, студія DICE офіційно випустила гру Battlefield V для PC, PlayStation 4 та Xbox One. На старті продажів шутер отримав три повноцінних режими, а з часом у гру введуть режим "Королівської битви".

Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика. Щоправда, Друга світова війна в виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку.

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Сюжет Battlefield V

Першими в цю злегка божевільну війну вступлять Великобританія і Німеччина: саме їх армії з'являться в грі разом з релізом. Нові фракції планують додавати пізніше, через сервіс "Хід війни". На сайті цей режим описаний як "рейд по маловідомим, часто несподіваним ділянкам Другої світової". Вони охоплять, ймовірно, досить великий список як учасників антигітлерівської коаліції, так і союзників "осі".

В рамках сервісної моделі "Хід війни" розробники обіцяють додавати в шутер нові види зброї і техніки, пристрої, зміцнення, карти, режими, а також виробляти технічні правки і всіляко покращувати геймплей.

Сюжетний трейлер Battlefield V – дивіться відео

Таким чином, до наступної весни Battlefield V чекають наступні три етапи тематичних оновлень:

"Увертюра" (грудень – січень): заключний розділ сюжетної кампанії, що розповідає про німецьких танкістів ("Останній Тигр"), мультиплеєрная карта "Панцершторм", режим "Стрільбище" для проведення тренувань з різною екіпіровкою і зброєю, а також можливість кастомізувати техніку; "Удар блискавки" (січень – березень): кооператив, оновлені режими "Штурм" та "загонові захоплення" для класичного мультиплеєра; "Випробування вогнем" (з березня): додавання грецької локації і запуск королівської битви "Вогняний шторм", де 16 загонів битимуться на найбільшій в історії серії карті.



План розвитку Battlefield V

Про інші країни поки нічого не відомо. В офіційних матеріалах, проте, згадують "схили норвезьких гір", "французькі колоніальні війська" і навіть можливість "відправитися в тил ворога в Північній Африці" – розмаїття шутеру явно не позичати. Є і ще одна цікава деталь. Незважаючи на велику кількість косметики, нарядити свого солдата в форму ворожої сторони не вийде, а в Tides of War будуть і інші історичні обмеження.

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Презентація наробила багато шуму: не всім припали до смаку історичні неточності і тональність трейлера. Втім, відмова від Premium Pass і підхід до мікротранзакції напевно оцінили багато.



Скріншот з гри Battlefield V

Режим "Королівської битви"

На старті продажів, Battlefield V не отримає популярного режиму "Королівської битви". Розробники пояснили це бажанням в майбутньому приємно дивувати геймерів оновленнями. Автори планують поступово представляти нові типи геймплея, щоб гравці могли повною мірою оцінити весь контент. Якщо ж зробити все доступним відразу на старті, то у геймерів очі розбіжаться від великої кількості режимів і деякі з них можуть залишитися без належної уваги.

Ми дивимося на Firestorm і кооперативний режим Combined Arms – якщо випустити все відразу, то ми створимо світ, в якому занадто багато всього. Ми хочемо, щоб у гравців спочатку був базовий геймплей Battlefield, потім побудований на ньому кооперативний режим, і вже потім "Королівська битва", котра поєднує все разом,

– зазначив співробітник DICE Райан МакАртур.

Трейлер "Королівської битви" в Battlefield V – дивіться відео

Мінімальні системні вимоги Battlefield V Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ Рекомендовані системні вимоги Battlefield V Операційна система Windows 10 (тільки 64-біт)

Windows 10 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) Оперативна пам'ять 12 ГБ

12 ГБ Версія DirectX 11.1

11.1 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ Системні вимоги для технології DXR Операційна система Windows 10 версія 1809 (тільки 64-біт)

Windows 10 версія 1809 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700 Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Версія DirectX відеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing

відеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

Підтримка технології трасування променів

Окрім того, Battlefield V стане першим проектом, в якому буде активно використовуватися NVIDIA RTX. Раніше повідомлялося, що першою грою з підтримкою нової технології повинен був стати постапокаліптичний шутер Metro: Exodus, реліз якого запланований на 22 лютого наступного року.

Трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

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