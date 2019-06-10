Біля Землі пролетить "потенційно небезпечний" астероїд

Астероїд 2006 QV89 пролетить неподалік від Землі у вересні цього року. Європейське космічне агентство опублікувало список найбільш небезпечних космічних об'єктів. У цей перелік входить і це небесне тіло.

Як пише "Голос Америки", астероїд зблизиться з Землею 9 вересня 2019 року. Вперше це небесне тіло помітили 29 серпня 2006 року.

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Чи варто боятись. Незважаючи на те, що 2006 QV89 віднесли до категорії "потенційно небезпечних", ймовірність зіткнення із Землею дуже низька. У цифрах ймовірність падіння астероїда становить один до 7 тисяч.

На момент зближення він пролетить на відстані семи мільйонів кілометрів від нашої планети.

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Що таке потенційно небезпечний астероїд?Це космічний об'єкт з орбітою та достатньо великими розмірами. Експерти допускають їхнє зближення із Землею на потенційно небезпечну відстань. У NASA нарахували понад тисячу потенційно небезпечних астероїдів.



Річ у тому, що під час зближень астероїдів на них діє гравітація, що змінює їхню орбіту. Тож ці астероїди можуть змінити траєкторію польоту та зіштовхнутись із нашою планетою.

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