Бюджетний iPhone SE 2 Apple випустить в наступному році

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Єдиний бюджетник від Apple iPhone SE
Єдиний бюджетник від Apple iPhone SE / engadget.com

Американський техногігант Apple може випустити наступну версію дуже популярного бюджетника iPhone SE. За чутками, це відбудеться вже в наступному році.

Як пише ithome, iPhone SE 2 буде випущений у 2020 році. Він отримає 5-дюймовий дисплей виробництва японської компанії Sharp.

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За чутками, начинка другого поколінням iPhone SE буде нагадувати наповнення iPhone 8. Щоправда, деякі джерела заявляють, що новий смартфон отримає новий фірмовий процесор Apple A13.

iPhone SE 2 має бути дешевший за цьогорічні новинки – лінійку iPhone 11. Разом з тим iPhone 8 можуть зняти з продажу.

iPhone 8

Так виглядає iPhone 8

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Теги: Техно Новини Техно iPhone Apple Смартфони
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