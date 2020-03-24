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Чат-бота для діагностування коронавірусу розробили на базі сервісу Microsoft

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Microsoft долучився до боротьби з коронавірусом / Мicrosoft

Центр щодо контролю і профілактики захворювань США (CDC) розробив чат-бота, який попередньо може визначити симптоми вірусу COVID-19. Для цього використовували сервіс Microsoft Healthcare Bot для створення чат-бота.

Цей чат-бот призначений для скринінгу американців, які запідозрили у себе симптоми коронавірусу, але не впевнені, чи варто звертатися за медичною допомогою, передає The Verge.

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Як працює бот

Бот має назву Coronavirus Self Checker. Він задає низку питань, заснованих на рекомендаціях CDC щодо симптомів коронавірусу та оцінює отримані дані. Після цього бот може запропонувати користувачеві:

  • Самоізолюватися
  • Проконсультуватися з фахівцем
  • Відвідати пункт невідкладної допомоги.

Окрім того, чат-бот надсилає додаткову інформацію та контакти з місцевими відділами охорони здоров'я.

Бот працює на базі платформи Microsoft Azure.

Коронавірус у США

США займає третє місце за кількістю хворих на коронавірус. 23 березня у цій країні лабораторно підтвердили 35 232 випадки зараження коронавірусом. COVID-19 забрав життя 459 людей.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Коронавірус Covid-19 Техно Інтернет Здоров'я Новини США Microsoft
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