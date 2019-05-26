Черкащани розробили мобільний додаток, який контролює якість доріг

Громадські активісти з Черкас створили мобільний додаток, що має назву "Чиї ями?". Фото із занедбаними дорогами та неякісним ремонтом у програму зможе завантажити кожен житель. Так усі охочі зможуть подивитися на стан доріг, а фахівці – проаналізувати якість роботи підрядників.

У Черкасах ями на дорогах – не дивина, ба більше, розбитий асфальт майже на половині автошляхів міста. Дорожні служби щороку латають канави, проте такого ремонту вистачає лише на декілька місяців.

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Водій Віталій Щербак зазначив, що дороги загалом в жахливому стані, а подекуди їздити ними небезпечно. Тож черкащани вирішили особисто контролювати якість виконання ремонтних робіт. У цьому їм допоможе спеціальний мобільний додаток, в який вже завантажена мапа. Користувачі лише позначають місце вибоїн та додають фото й оцінюють роботу. У додатку є інформація, коли була відремонтована дорога. А фото містян допомагає визначити, як швидко з'явилися вибоїни.

Ми прагнемо, аби наш додаток допоміг міській владі під час тендерів. Так вони зможуть врахувати думку містян та на ділі побачити, як той чи інший підрядник виконував роботи до того,

– сказав ініціатор створення додатка Сергій Стасько.

Автори додатку вже підписали меморандум про співпрацю із міським головою Анатолієм Бондаренком. Однак, як зазначив мер, ця інформація може бути використана виключно у правовому полі.

Навіть якщо Черкаська міська рада дає підряднику негативний відгук, то він може взяти позитивний у себе в області. І вже з позитивним відгуком податися на тендер у наше місто,

– пояснив Бондаренко.

Тим часом містяни таким ноу-хау зацікавлені, сподіваються, що громадський контроль стимулює підрядників працювати краще.

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