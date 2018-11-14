Чоловік розрахувався за iPhone Xs ванною з копійками

В Росії один із покупців приніс до магазину цілу ванну копійок. За ці гроші чоловік зміг придбати собі новенький iPhone Xs із 256 ГБ вбудованого сховища.

Фото і пояснення опублікувала в соціальній мережі Facebook прес-секретар Inventive Retail Group, яка управляє авторизованим рітейлером Apple - re: Store в Росії Людмила Семушина.

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За словами Семушиної, покупець просто приніс ванну з монетами "прямо з вулиці". На фотографії продавець зайнятий перерахунком грошей вручну, оскільки обладнання для автоматичного підрахунку монет в магазині немає.

За словами покупця, у ванній було близько 100 тисяч рублів. Після підрахунку, він зміг придбати iPhone Xs з 256 ГБ вбудованої пам'яті.

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