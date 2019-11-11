Збій у роботі YouTube: зачепило і Україну

11 листопада трапився глобальний збій у роботі сервісу YouTube. Найбліьше скарг було у проміжку з 12 по 14 години (за Києвом). Користувачі скаржаться, що їм недоступні завантажені відео. А деякі користувачі не можуть переглянути стрім.

Станом на 13:00 за київським часом, було зафіксовано понад півтори тисячі звітів про проблеми YouTube.

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Як свідчить сервіс Downdetector.com, 51% людей не може дивитися відео, 41% мають проблеми з веб-сайтом YouTube, а 6% не можуть увійти у свій обліковий запис.

На що скаржаться користувачі

Більшість з цих проблем пов'язані із відтворенням каналів, на які користувачі підписалися та відсутність картинки попереднього перегляду.

Де не працює YouTube? Серйозні проблеми із сервісом виникли у Британії, Франції, Німеччині, Польщі, Японії, а також у Росії. Незначні проблеми виникають в Україні: зокрема зі збоєм може працювати сервіс у Києві, Херсоні, Сумах та Луцьку.

Де не працює YouTube

Якщо вірити Downdetector.com, то станом на 15:00 кількість скарг суттєво зменшилась.

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