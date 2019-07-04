Чутки про неймовірний сюжет GTA VI виявилися фейком

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Чутки про неймовірний сюжет GTA VI виявилися фейком
Чутки про неймовірний сюжет GTA VI виявилися фейком / Firstpost

Нещодавно в мережі з'явилося чимало чуток щодо шостої Grand Theft Auto. Їх поширенню сприяв один із користувачів Reddit, який запевняв, що має друзів в авторитетних виданнях Kotaku, PC Gamer та навіть в самій студії Rockstar.

Через брак кращого джерела дані отримали такий розголос, що на них звернув увагу головний інсайдер індустрії Джейсон Шрайер. Він стверджує, що не став би їм вірити.

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Ось вам хороший практичний метод: якщо витік містить в собі величезний маркований список відомостей, які звучать фантастично – це фейк,
– заявив Шрайер на своїй сторінці в Twitter.

Втім, більш суворого спростування Джейсон не надав. Він лише засумнівався в правдивості чуток.

Про що йшлося у витоку? Нагадуємо, що у витоку йшлося про побудову власної кримінальної імперії, зміну часових епох і те, що Rockstar сильно надихається серіалом Narcos. На жаль, офіційних даних про GTA VI як і раніше немає.

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Теги: Техно Ігри
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