Міська мобільність майбутнього – це не лише швидкість та екологічність, але й мініатюрність. Під перераховані вище критерії могли б підійти велосипеди, але вони не захищають містян від погодних умов: сильного дощу, снігу або палючого сонця.

Компанія CityQ з Осло пропонує вирішити цю проблему за допомогою транспорту на стику велосипеда і електромобіля, розповідає electrek.

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Особливості нового транспорту

Car-eBike, як неважко здогадатися з назви – гібрид електричного автомобіля та велосипеда, призначений для поїздок на роботу або за продуктами. Електромобіль не обладнано прямим приводом – його замінює ПЗ, що дозволяє використовувати систему електроприводу, яка приводить в рух електродвигун потужністю 250 Вт.

Максимальна швидкість гібрида – 25 км/г. Акумулятори забезпечать поїздку на 70-100 км від однієї зарядки (на далекобійність критично впливає вага водія). На думку розробників, це оптимальні швидкість і запас ходу для комфортного переміщення в міських умовах.

Крім водія, всередині поміститься ще один дорослий або дві дитини. Двері та вікна можуть закривати електромобіль повністю або частково, а ззаду присутній мініатюрний багажник, в якому можна розмістити кілька невеликих пакетів, наприклад, з продуктами.



Гібридний електровелосипед Car-eBike

Ширина Car-eBike – 87 см, що в два рази менше середньостатистичного автомобіля "легкого" класу і на 7 см ширша ніж потужні гірські велосипеди. Важить цей засіб пересування 70 кг, а його загальна вантажність – 300 кг.

Формально, згідно із законодавством ЄС, Car-eBike – це вантажний чотириколісний електровелосипед, тому його водій може використовувати як велодоріжки, так і дороги загального користування, але виїзд на шосе для цього гібрида заборонено.

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Ціна

CityQ вже почала приймати попередні замовлення (бронь коштує 99 євро), а перші поставки намічені на 2021 рік. Офіційна вартість "транспорту майбутнього" – 6 000 євро (180 172 гривні).

Ідея чотириколісного велосипеда з дахом і педалями не нова. Схожі проєкти розробляють компанії Organic Transit, Sondors і Better Bike.