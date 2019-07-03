Cyberpunk 2077: дизайнер квестів розповів цікаві деталі про сюжет гри

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Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / Фото з вільних джерел

Студія CD Projekt RED готує не лише три гри у всесвіті Cyberpunk, але й три прологи для основної гри. Провідний дизайнер квестів Павел Саско розповів, що із самого початку геймерам доведеться обрати одну із трьох передісторій героя Cyberpunk 2077.

Що відомо про передісторії? Як зауважив Саско в інтерв’ю VG247, це вплине не тільки на доступні шляхи проходження завдань, а й цілком змінить стартову локацію. Щось подібне геймери бачили в Dragon Age: Origins від студії BioWare.

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Гравець може створити персонажа з особливою передісторією. Всього їх три, ми називаємо їх "Життєвими шляхами". Можна бути Кочівником (Nomad), Прихвоснем корпорації (Corpo) і Дитиною вулиць (Street Kid),
– розповів Павел Саско.

"Кожна передісторія задає стартову локацію, а також бекграунд героя, який міцно-міцно прив'язаний до основного сюжету. Якщо я скажу щось ще, це буде спойлером, так що просто зупинимося на цьому", – додав дизайнер.

Дата виходу гри. Рольовий бойовик Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року для PC, PS4 і Xbox One.

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Теги: Техно Ігри CD Projekt
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