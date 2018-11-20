Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка

Як свідчать результати соціологічного дослідження у селах 30% активних користувачів інтернету живуть у селах. Це на 10 % більше, аніж користувачів у невеликих містах.

Ця інформація є у дослідженні, оприлюдненому дослідницьким агентством Factum group.

Так, у містах, населенням до 100 тисяч, проживають 21% активних користувачів інтернету. Найбільший відсоток користувачів проживають у великих містах (з населенням понад 100 тисяч).

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Що стосується віку, то картина прогнозована – найактивнішими користувачами є люди, яким 25-34 роки – 28% від усіх активних користувачів. Ще чверть – люди 35-44 віку.

Найбільше користувачів інтернету живе у великих містах

Найменший прошарок користувачів, яким більше 65 років – їх всього 4% від загальної кількості активних користувачів інтернетом.

Співвідношення між чоловіками та жінками щодо користування інтернетом в Україні майже однакове – 48% чоловіків та 52% жінок.

Опитування проводили по всій території Україні, за винятком окупованих територій та анексованого Криму. Участь брали громадяни, яким більше 15 років.