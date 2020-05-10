День матері 10 травня: Google створив новий дудл, у якому можна намалювати миле привітання

На День матері у пошуковику Google з'явився новий інтерактивний дудл, в якому будь-хто може створити милий подарунок для найріднішої людини.

Щороку у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. У 2020 році свято припадає на 10 травня. До цієї дати Google присвятив свій черговий дудл.

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Пошуковик вітає усіх користувачів із Днем матері та пропонує в інтерактивній формі "створити подарунок для своєї мами".



Малювати можна так гарно, як тільки дозволяє фантазія / Скриншот

День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Готовий подарунок можна надіслати поштою або поділитися ним у соцмережах.



І надіслати створене можна поштою або в соцмережах / Скриншот

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