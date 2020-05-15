Держкосмос запускає акселератор стартапів Yangel: відбір і фінансування

Державне космічне агентство вирішило розвивати українські космічні стартапи. Для цього запускають акселератор Yangel Big Bang, який буде відбирати космічні стартапи, а найкращі ідеї отримають фінансування.

Про це повідомили у Державному космічному агентстві України. Відбір проєктів розпочався 14 травня. Повноцінно Yangel Big Bang запрацює восени 2020 року.

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На кого розрахована програма

Агентство буде шукати команди, що готові працювати над своїм продуктом в Україні і по всьому світу. Стартапи пройдуть краш-тест ідей. Команди, що покажуть найкращі результати, отримають запрошення на наступний етап: 12-тижневу акселеративному програму в Києві.

Далі експерти допоможуть провести підготовку першого пітчу (словесний виклад бізнес-плану), а також перевірять і тестують гіпотези, підготують презентації та надаватимуть поради щодо бізнес-моделі і маркетингу.

Заявку вже можна подати на сайті / Скріншот

Окрім того, акселератор допоможе учасникам команд підтягнути англійську мову та навчитись правильно спілкуватись із інвесторами.

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Які ідеї шукають

Агенство шукає команди, що працюють над однією з таких тем:

Супутники:

Дизайн та виготовлення супутників Дистанційне зондування Землі Супутникові телекомунікаційні технології, зокрема M2M та міжсупутнікові комунікації Технології трекінгу та систем безпеки на базі супутників Аналітичні продукти, що використовують супутникові дані Візуалізація супутникових даних

Запуски та польоти:

Дизайн та виготовлення ракет Безпілотники та суборбітальні апарати Доставка вантажу на орбітальні станції Нові матеріали та енергетика Авіоніка Підготовка астронавтів

Космос на Землі

Наземні станції прийому сигналу

Космодроми

Зберігання, передача та шифрування інформації з космосу

Нові горизонти:

Видобування ресурсів в космосі Космічна інфраструктура та орбітальні сервіси Космічний туризм Колонізація планет Сонячної системи Робототехніка в космосі Освіта та популяризація

Де подати заявку

Щоб потрапити на відбір, потрібно підготувати презентацію продукту та пройти інтерв'ю з координаторами. Заявку можна подати за посиланням

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