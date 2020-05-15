Держкосмос запускає акселератор стартапів Yangel: відбір і фінансування
Державне космічне агентство вирішило розвивати українські космічні стартапи. Для цього запускають акселератор Yangel Big Bang, який буде відбирати космічні стартапи, а найкращі ідеї отримають фінансування.
Про це повідомили у Державному космічному агентстві України. Відбір проєктів розпочався 14 травня. Повноцінно Yangel Big Bang запрацює восени 2020 року.
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На кого розрахована програма
Агентство буде шукати команди, що готові працювати над своїм продуктом в Україні і по всьому світу. Стартапи пройдуть краш-тест ідей. Команди, що покажуть найкращі результати, отримають запрошення на наступний етап: 12-тижневу акселеративному програму в Києві.
Далі експерти допоможуть провести підготовку першого пітчу (словесний виклад бізнес-плану), а також перевірять і тестують гіпотези, підготують презентації та надаватимуть поради щодо бізнес-моделі і маркетингу.
Заявку вже можна подати на сайті / Скріншот
Окрім того, акселератор допоможе учасникам команд підтягнути англійську мову та навчитись правильно спілкуватись із інвесторами.
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Які ідеї шукають
Агенство шукає команди, що працюють над однією з таких тем:
- Супутники:
- Дизайн та виготовлення супутників
- Дистанційне зондування Землі
- Супутникові телекомунікаційні технології, зокрема M2M та міжсупутнікові комунікації
- Технології трекінгу та систем безпеки на базі супутників
- Аналітичні продукти, що використовують супутникові дані
- Візуалізація супутникових даних
- Запуски та польоти:
- Дизайн та виготовлення ракет
- Безпілотники та суборбітальні апарати
- Доставка вантажу на орбітальні станції
- Нові матеріали та енергетика
- Авіоніка
- Підготовка астронавтів
- Космос на Землі
- Наземні станції прийому сигналу
- Космодроми
- Зберігання, передача та шифрування інформації з космосу
- Нові горизонти:
- Видобування ресурсів в космосі
- Космічна інфраструктура та орбітальні сервіси
- Космічний туризм
- Колонізація планет Сонячної системи
- Робототехніка в космосі
- Освіта та популяризація
Де подати заявку
Щоб потрапити на відбір, потрібно підготувати презентацію продукту та пройти інтерв'ю з координаторами. Заявку можна подати за посиланням
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