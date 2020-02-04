Дисплей гнучкого смартфона Motorola Razr 2019 розірвали прямо на виставковому стенді

Після появи інформації про крихкість гнучкого дисплея Motorola Razr 2019, з'явилися цікаві фотографії з виставкового стенду одного з магазинів. На них зображена буквально пошматована новинка після декількох днів роботи.

Особливістю гнучкого дисплея, встановленого в Motorola Razr 2019 є те, що він не має жорсткого кріплення в районі розташування петель. Таким чином інженери компанії досягли максимальної амплітуди розкриття гаджета, однак це погано впливає на його стійкість.

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Інженерам Motorola точно треба більше попрацювати над конструкцією дисплея та його захистом. Зважаючи на шалену ціну смартфона таких ситуацій виникати не повинно. Хоча судити насправді занадто рано, адже не до кінця зрозуміло, що саме сталося зі смартфоном. На перший погляд складається враження, що його просто видерли з корпусу.



Пошматований дисплей Motorola Razr 2019

Така ситуація трапилася з пристроєм, встановленим в одному з магазинів американського ритейлера Walmart, був зірваний з полімерної підкладки. По периметру екрана залишилися лише "клаптики" матриці. Представники торгової мережі коментарів щодо цього інциденту не давали. Про цей випадок сповістив користувач твітера MaxWinebach.

В контексті цієї новини слушно буде згадати про відеоінструкцію, яку Motorola випустила нещодавно. У ній демонструється, як правильно доглядати за смартфоном нового Razr 2019.

Як стежити за смартфоном з гнучким екраном – інструкція від Motorola:

Ціна Motorola Razr 2019

Вартість "жабки" Motorola Razr 2019 становить 1499 доларів. Після низки перенесень Motorola призначила остаточну дату старту продажів новинки на 19 лютого.

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