До реалізації "таємного плану Маска" Tesla залишилося презентувати один автомобіль

Критики вважають, що Ілон Маск розпорошується замість того, щоб крок за кроком налагоджувати прибуткове виробництво автомобілів. Однак у Ілона є стратегічний план, представлений ще у 2006 році. Через 13 років Tesla для його втілення в життя залишилося випустити всього один незвичайний автомобіль.

У серпні 2006 року Ілон Маск опублікував пост під заголовком "Таємний план розвитку Tesla Motors (тільки між нами)", а у 2016 році доповнення до нього – "План частина 2". Всі пункти першого плану один за іншим виконані: створена "дорога перша машина" Roadster, більш масова Model S, а потім – доступна Model 3.

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Четвертий пункт плану – сонячна енергія. З нею у Tesla довгий час були проблеми, але тепер напрямок бадьоро розвивається. Про це ще місяць тому доповів Маск.

Так що наразі компанія реалізує другу частину цього плану, зазначає Electrek.

Ситуація зараз

Велика частина пунктів з нього вже втілені в життя. Маск обіцяв розширити енергетичний бізнес, зокрема системи зберігання енергії на базі літій-іонних батарей. Представлені і дві згадувані там моделі: компактний кросовер Model Y і електропікап Cybertruck.

Що залишилося

У плані згадується також перетворення Tesla з автопілотом в сервіс роборайдшерінга, який заробляє гроші для власників автомобілів. Раніше Ілон говорив, що станеться це до кінця 2020 року.

А також названі два транспортних засоби комерційного призначення. Перший – "вантажний автомобіль великої вантажності", це Tesla Semi. А ось другий проєкт поки навіть не анонсований: "Міський транспорт для безлічі пасажирів". При цьому в плані вказано, що обидва проєкти "перебувають на ранніх стадіях розробки", і співробітники Tesla повинні бути готові представити їх на суд громадськості.

Про які конкретно засоби громадського транспорту йдеться – поки неясно. Ілон одного разу згадував мікроавтобус на базі Model X, але ідея не отримала подальшого розвитку.

Ще один варіант – презентації Loop, системи транспортних тунелів, якими можуть переміщатися електрокари, а також безпілотні мікроавтобуси, що розганяються до 200 км/г.

Втім, Loop в Лас-Вегасі будують повним ходом, а ніяких апдейтів про засоби переміщення тунелями від Tesla або Boring Company не було.

Сонячна енергія

Днями Ілон знову згадав про "гігафабріку" з виробництва сонячної енергії. За його розрахунками, нікому не потрібного зараз шматка пустелі розміром 100 на 100 миль досить для забезпечення шляхом відновлюваної енергії всіх потреб США. Правда, за підрахунками експертів, обійдеться такий проєкт приблизно в 6 трильйонів. Так що перехід одним потужним проєктом здійснити не вийде.

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