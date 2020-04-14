Дохід CEO у сфері IT: зарплати сягають 25 тисяч доларів на місяць

Рекрутингове агентство INDIGO Tech Recruiters опублікувало дані дослідження про зарплати генеральних директорів (CEO) в українській сфері IT. Їхній щомісячний дохід в середньому становить від 2 тисяч доларів (54 тисячі гривень) до 16 тисяч доларів ( 432 тисячі гривень).

Дані для дослідження отримали від 22 CEO-засновників, та і 21 гендиректорів, що є найманими фахівцями, передає indigo.co.ua.

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Портрет CEO

44,19% опитаних працюють в компаніях розміром від 21 до 80 осіб. 30,23% гендиректорів займають свій пост у компаніях з менш, ніж 20 людьми в команді (більшість це стартапи). Ще 11,63% працюють із штатом від 81 до 200 людей.

Більшість опитаних – це чоловіки віком від 31 до 40 років. Тільки 5 жінок СЕО взяли участь у цьому опитуванні.

Зарплата

Найбільше опитаних працюють в компаніях з доходом менше мільйона доларів. Їхня середня зарплата складає 5461 долар на місяць.

4 учасники опитування розповіли, що працюють в компаніях з доходом понад 50 мільйонів доларів. Їхній рівень оплати становить від 16 200 до 25 000 доларів.

Найменший дохід у СЕО, команда яких становить менш як 20 осіб – 5 тисяч доларів. При цьому дохід тих, хто управляє командою обсягом від 81 до 200 людей становить 7 тисяч доларів.

Що мотивує

Професійний розвиток

свобода в прийнятті рішень

рівень зарплати

рівень довіри в компанії.

Що демотивує

недолік балансу "робота-життя"

некомпетентний і неефективний менеджмент

відсутність професійного розвитку і свободи в прийнятті рішень

зарплата.

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