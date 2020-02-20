Доповнена та віртуальна реальності: що це таке, та який вплив на мозок

Ще донедавна віртуальна реальність була більше у фантастичних фільмах про "далеке майбутнє". Нині – це вже реальність. Вже зараз є інструменти з доповненої та віртуальної реальності, які все активніше проникають у наше життя.

Що ж таке доповнена та віртуальна реальності? Які між ними відмінності, а також який вплив на мозок можуть завдати. Про це написали журналісти порталу kunsht.com.ua.

Доповнена реальність

Вперше про augmented reality (AR – доповнена реальність) написав у 1901 році Франк Баум у романі "The Master Key" (Майстер-ключ).

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У 1968 році Айвен Сазерленд винайшов перший дисплей-шолом (так званий head-mounted display), а в 1990-му Том Кодел вигадав термін доповнена реальність.

За допомогою доповненої реальності можна бачити навколишній світ трохи видозміненим, тоді як у віртуальній реальності відбувається повне занурення в "загальний інтерфейс шлюзу" (Common Gateway Interface) – середовище, згенероване комп’ютером.

У ширшому контексті доповнена реальність – це спроба вчених зробити комп’ютерні інтерфейси невидимими, при цьому поліпшуючи взаємодію людини з реальним світом.

Доповнена реальність: чи існує загроза

В чому загроза

Як стверджують науковці, AR може бути використана не лише на благі справи. Так, японський режисер і дизайнер Кеїчі Мацуда у своїх роботах показує можливі зловживання у галузі доповненої реальності. Наприклад, у відео Hyper-Reality демонструє абсурдний і провокаційний варіант розвитку AR: людина перебуває у світі, де все її життя обумовлене взаємодією з цією технологією, тож певною мірою користувач втрачає свободу. Але чи не спричинить надмірне застосування AR зменшення креативності?

При цьому американський медіахудожник Зах Ліберман зі своєю візуалізацією звукових хвиль у просторі показує, що це не так, адже використання засобів доповненої реальності допомагає фантазувати на новому рівні.

Віртуальна реальність

Віртуальна реальність (VR) – це комп’ютерний сценарій, що імітує реалістичний досвід. Для його створення можна використовувати панорамні (360 градусів) фото або відео. При цьому графічно створені елементи допомагають перенести людину в зовсім інший світ.

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Вплив на мозок

Чи реагує мозок людини у віртуальній реальності та яка різниця між двома реальностями, і як мозок розпізнає кожну з них? Нейробіолог Джон О’Кіф і норвезьке подружжя Едвард і Мей-Бріт Мозер отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття "просторових клітин".

Вони пояснюють, коли тварина сприймає довкілля, утворюються певні нервові структури, що складаються з клітин, які кодують просторову інформацію. Кожен такий нейрон активується саме тоді, коли організм повертається до місця, інформація про яке в ньому закодована.

Тож такі нервові структури можуть утворюватися навіть під час перебування у віртуальній реальності. Тобто наш мозок може закодувати нейрони для місць, які не є реальними, або переживати віртуальний досвід як реальний. Це відкриття означає, що віртуальна реальність обдурює наш мозок, принаймні частково.

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