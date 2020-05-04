Доставка Raketa стала платною: ціна

Сервіс доставки їжі Raketa став платним. Щоправда платити доведеться не усім користувачам – в окремих містах (в Одесі, Вінниці, Запоріжжі та Полтаві) поки замовляти ще можна безкоштовно.

Як стало відомо 24 каналу, користувачі вже отримали відповідні сповіщення про зміни у доставці.

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Доставка стала платною у таких містах:

Київ

Дніпро

Харків

Львів

Павлоград

Вишневе.

Як пояснили у компанії, їхній початковий план полягав у тому, щоб познайомити українців з сервісом. Тож деякий час послуги були безкоштовні. Через пандемію коронавірусу збільшився обсяг інвестицій, тож Raketa ввела платні доставки.

Ціна

Не залежно від дальності доставки вартість замовлення складає 40 гривень.

Що таке Raketa? Це український сервіс доставки їжі, який запустили у Дніпрі у березні 2018 року. Це аналог сервісів Uber Eats та Glovo. Замовлення можна оформити через мобільний додаток на iOS і Android. При його запуску, відобразиться меню ресторанів-партнерів, розташованих в радіусі 3 км.

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