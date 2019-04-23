Експерти опублікували новий рейтинг найнебезпечніших паролів

Фахівці британського Центру кібербезпеки склали новий рейтинг найнебезпечніших паролів у світі. Найнебезпечнішим паролем фахівці вкотре назвали комбінацію "123456".

Як бачимо у рейтингу, далі йде дуже схожий на лідера пароль "123456789". А також комбінація "qwerty". В англійській розкладці ці кнопки стоять по порядку з ліва на право.

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Також у переліку можна знайти не менш очевидні паролі "password", "password1" та "computer".

Що стосується паролів з цифрами, то тут користувачі не проявляли креативність, ось кілька типових: "111111", "000000", "123321", "666666", "7777777".

А от ці паролі вже не такі типові – "liverpool", "blink182" і "superman", – однак, за запевненням експертів, їх також легко зламати.

Загалом у рейтингу 100 000 небезпечних паролів. Перейдіть за посиланням та дізнайтесь, чи немає серед них і вашого.

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