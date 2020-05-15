Facebook компенсує 52 мільйони доларів працівникам за психологічні травми

Деякі співробітники Facebook скаржаться на погіршення психологічного стану через роботу із “шокуючим контентом”. Багато з них подали до корпорації до суду і компанія вирішила виплатити їм компенсацію.

Як передає видання The Verge, Facebook вирішив виплатити 52 мільйони доларів компенсацій, щоб не доводити цю справу до суду. Також у компанії планують ретельніше відбирати претендентів на вакансії модераторів, що мають справу зі складним контентом.

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Скарги працівників

Працівники, що займаються модеруванням контенту у соцмережі Facebook, часто стикаються із фото та відео, на якому зображені сцени насильства та жорстокості. Такий контент компанія блокує. Працівники стверджують, що деякий контент просто шокує і негативно позначається на їхньому психічному здоров'ї.

У зв'язку з цим вони подали груповий позов у 2018 році. Колишній модератор Facebook Селена Скола розповіла, що після кількох місяців роботи з таким контентом у неї виник посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Корпорацію Facebook звинувачували у тому, що вона не змогла створити для співробітників безпеку на робочому місці.

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