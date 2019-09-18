Facebook готує окуляри, які мають замінити смартфон
Корпорація Facebook працює над створенням розумних окулярів. Ґаджет буде настільки розумний і багатофункціональний, що зможе замінити смартфон.
Як пише CNBC, розробка отримала кодову назву Orion. Над ним працює спеціальний підрозділ Facebook Reality Labs.
Цікаво: Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник
Що відомо? Розробники працюють над тим, щоб окуляри стали заміною смартфона – за їх допомогою користувачі мають приймати дзвінки, отримувати інформацію на невеликому дисплеї і проводити прямі трансляції в соцмережах тощо.
За чутками, Facebook працює над цим проєктом останні кілька років. Процес затягнувся через низку проблем. Так, одна зі складностей полягає у тому, щоб зменшити розміри девайса, аби він був комфортний для споживачів.
Корпорація навіть залучила до співпраці італійську компанію Luxottica, яка спеціалізується на розробці і дизайнерських окулярів.
Facebook розраховує закінчити роботу над пристроєм у проміжку 2023 - 2025 рік. Тоді ж відбудеться його презентація.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Вибір редакції
-
Український стартап GitLab залучив 268 мільйонів доларів – тепер компанія коштує 2,7 мільярдасьогодні , 05:52
-
Нововведення від Viber: у месенджері можна створювати власні стікери – як це зробити17 вересня , 21:03
-
Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм17 вересня , 16:03