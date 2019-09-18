Facebook готує окуляри, які мають замінити смартфон

Корпорація Facebook працює над створенням розумних окулярів. Ґаджет буде настільки розумний і багатофункціональний, що зможе замінити смартфон.

Як пише CNBC, розробка отримала кодову назву Orion. Над ним працює спеціальний підрозділ Facebook Reality Labs.

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Що відомо? Розробники працюють над тим, щоб окуляри стали заміною смартфона – за їх допомогою користувачі мають приймати дзвінки, отримувати інформацію на невеликому дисплеї і проводити прямі трансляції в соцмережах тощо.

За чутками, Facebook працює над цим проєктом останні кілька років. Процес затягнувся через низку проблем. Так, одна зі складностей полягає у тому, щоб зменшити розміри девайса, аби він був комфортний для споживачів.

Корпорація навіть залучила до співпраці італійську компанію Luxottica, яка спеціалізується на розробці і дизайнерських окулярів.

Facebook розраховує закінчити роботу над пристроєм у проміжку 2023 - 2025 рік. Тоді ж відбудеться його презентація.

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