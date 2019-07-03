Facebook не працює: по всьому світу перестали працювати соцмережі

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Facebook не працює 2019
Facebook не працює 2019 / unsplash.com

У роботі соціальної мережі Facebook трапився глобальний збій. 3 липня перестав працювати Facebook, та інші сервіси, що належать корпорації, зокрема Instagram та WhatsApp.

Як свідчать дані сервісу Downdetector, протягом останньої доби Facebook не працює зі збоями у більшій частині країн світу.

Де не працює Facebook

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Збій у роботі трапився у Британії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Швейцарії, Польщі, Росії та США. Що стосується України, то найбільші проблеми із соцмережею виникли у киян.

Facebook не працює

Де Facebook не працює

Така ж ситуація з сервісами Instagram та WhatsApp. Щоправда, проблеми із цими мережами практично не зачепили Україну.

Як пишуть користувачі, вони не можуть завантажити фото та відео, а також часто не можуть відправити повідомлення.

Не працює Instagram

Де не працює Instagram

Як відомо, 2 липня, виникли проблеми із роботою у найбільшого в світі DNS-сервісу Cloudflare (компанія, що надає захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS). Через несправність всесвітній інтернет перестав працювати на 30 хвилин. Тож, ймовірно, сьогоднішні проблеми із сервісами Facebook викликані збоєм у Cloudflare.

Не працює WhatsApp

Де не працює WhatsApp

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Facebook Instagram
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