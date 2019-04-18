Facebook розробляє власний голосовий помічник

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Facebook розробляє власний голосовий помічник
Facebook розробляє власний голосовий помічник / Фото з вільних джерел

Facebook планує створити серйозну конкуренцію Google, Apple и Amazon. Компанія Марка Цукерберга працює над створенням власного голосового помічника, який, ймовірно, вбудують безпосередньо в соціальну мережу Facebook.

Де застосовуватимуть голосовий помічник. Як повідомляє CNBC, робота над голосовим помічником Facebook почалася в 2018 році. Розробкою займається підрозділ з інноваційних проектів та обладнання Facebook, який відповідає за VR-шоломи.

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Відзначимо, створення голосового помічника дасть змогу Facebook конкурувати з Google (Assistant), Apple (Siri) і Amazon (асистент Alexa). Компанія Марка Цукерберга зможе використовувати нову голосову функцію в своїх розумних пристроях, приміром шоломах Oculus.

Інші спроби. Однак це вже не перша спроба Facebook запустити голосового помічника. У 2015 році запустила помічника Al для свого додатку Messenger. Передбачалося, що він повинен допомогти користувачам у прийнятті "розумних рішень". Al не користувався попитом серед користувачів соцмережі і компанія відмовилася від нього в минулому році.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Facebook
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