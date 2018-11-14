Fallout 76: постапокаліптична гра офіційно доступна на PC, PlayStation та Xbox

У середу, 14 листопада, гра Fallout 76 від студії Bethesda Softworks надійшла у вільний продаж. Як було відомо вже раніше, пригодницький екшн вийшов на трьох платформах: PC, PlayStation 4 та Xbox One.

Fallout 76 – це онлайновий екшен на виживання у всесвіті, де на США обрушилися ядерні ракети. Як вихідцям з Притулку 76 гравцям належить відправитися в пустки і побудувати собі Рай. Гра, як можна було побачити вже в тизері, буде приквелом, який розповість про події, що передували найпершим частинах легендарної серії.

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Події Fallout 76 відбуваються в 2102 році в Західній Вірджинії. У Fallout 76 можна буде побачити реально існуючі пам'ятки, такі як Капітолій штату Західна Віргінія, курорт Ґрінбраєр, коло Вудберн і міст Нью-Рівер-Гордж. У грі також будуть присутні монстри з фольклору Західної Віргінії, які мутували (Людина-метелик, Флетвудскій монстр).

Тизер Fallout 76 – дивіться відео

Незважаючи на мультиплеєрну спрямованість, Fallout 76 можна буде проходити і самостійно, але це буде досить складно: навколо величезні монстри і ворожі гравці. Як тут створити затишну комуну, якщо який-небудь особливо запопадливий геймер візьме і запустить де-небудь в окрузі ядерну ракету?



Скріншот з гри Fallout 76

Ті ж, кому не до вподоби шлях самітника, вільні в повній мірі відчути принади постапокаліптичного життя. Продавати тут можна практично все. Ніхто не заважає створити власну торгову імперію і стати першим радіоактивним мільйонером. Турбуватися за табори з провіантом і товарами не доведеться: як тільки користувач відключається від гри, його стоянка зникає і ніякі злодії не вкрадуть роботів, зброю або вечерю.



Скріншот з гри Fallout 76

Fallout 76 хизується новою системою рендерингу, поліпшеним освітленням, а кількість деталей на екрані збільшили в 16 разів у порівнянні з Fallout 4. І це при тому, що новинка має доволі серйозний масштаб: ігровий світ буде рівно в чотири рази більше, ніж у попередниці.



Скріншот з гри Fallout 76

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Окрім того, розробники обнадіяли любителів PvE і поборників чесності: в Fallout 76 не можна вбивати персонажів нижче п'ятого рівня. Більш того, хоча новинка і буде побудована на взаємодії тих, хто вижив, спілкуватися між собою не обов'язково.

Мінімальні системні вимоги Fallout 76 Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску60 ГБ Рекомендовані системні вимоги Fallout 76 Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску60 ГБ

Існує кілька видань гри, серед яких Fallout 76 Standard Edition вартістю 60 доларів (близько 1 600 гривень), Fallout 76 Tricentennial Edition, яке коштуватиме 80 доларів (близько 2 100 гривень) і ще одне колекційне видання Fallout 76 Power Armor Edition за 200 доларів (близько 5 300 гривень).

Трейлер гри Fallout 76 – дивіться відео

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