Федоров презентував Міністерство цифрової трансформації: які його завдання та мета

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував очолюване ним відомство. Зокрема, чиновник пояснив, чим займатимуться новостворений орган, і оприлюднив його завдання. Також Федоров презентував свою команду.

Держава у смартфоні: що це таке

Головною метою новоствореного Міністерства цифрової трансформації є втілення програми "Держави у смартфоні". Як пояснив Федоров, це коли велика кількість українців має смартфони, планшети, ноутбуки, комп’ютери тощо, має доступ до інтернету, розуміє, як користуватися цими пристроями та водночас вони не помічають державу. Оскільки держава перетворюється на зручний і зрозумілий сервіс, як до прикладу Uber, Airbnb, Booking.com. Тобто, якщо ти хочеш скористатися якоюсь послугою, ти без надзусиль це можеш зробити, діставши смартфон і не почуваючись нещасним. На переконання Федорова, сьогодні українці, коли стикаються з державними структурами, власне почуваються нещасними.

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Держава у смартфоні: які проблеми сьогодні існують в Україні

Федоров розповів, що його команда провела велике дослідження, опитавши 90 тисяч людей.

"Ми хотіли з’ясувати, як люди в Україні розуміють поняття "Держава у смартфоні". І сьогодні українці сприймають державу, як систему, що не може надавати якісний сервіс. Йдучи на контакт з державою, люди почуваються приниженими, витрачають свій час і з великими проблемами отримують від нього те, що хочуть. Сьогодні головна асоціація такої взаємодії – стрес", – каже Федоров.

Аби вирішити цю проблему, новостворене міністерство хоче створити найзручнішу державу у світі.

Ще одна проблема – українці не розуміють, як скористатися послугою, тобто є багато різних сайтів, і вони належать різним міністерствам. Крім того, сьогодні багато таких сайтів не працюють належним чином – щонайменше неможливо там навіть зареєструватися, там більшість інформації є складною та незрозумілою для простих людей.

Міністр підкреслює, що вирішить цю проблему єдиний портал, тобто, щоб всі послуги були в одному місці – на одному сайті або в одному додатку. Отже, якщо людина хоче скористатися якоюсь послугою від держави, вона тепер не буде задуватися, яке з міністерств її надає.

Третє – проблема ідентифікації: сьогодні українцям складно не лише отримати електронний цифровий підпис, а і скористатися ним. Задля вирішення цього, новостворене міністерство цифрової трансформації займатиметься впровадженням таких простих способів ідентифікації, як картки із цифровим підписом, Mobile ID і Smart ID. Як наслідок, українці отримають змогу підписати будь-який документ прямо зі смартфону та їм водночас нікуди не треба буде йти.

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