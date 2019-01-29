Фітнес-трекери обманюють користувачів – дослідження

476 Читать новость на русском
Фітнес-трекери завищують кількість спалених калорій
Фітнес-трекери завищують кількість спалених калорій / Фото з відкритих джерел

Фітнес-трекери можуть показувати неправдиву інформацію щодо кількості спалених калорій користувачем при ходьбі чи бігу. В цьому переконують науковці з університету Аберіствіту.

Як пише BBC Україна, усі фітнес-трекери, що коштують від 25 до 100 доларів давали неточні дані під час ходьби та бігу. Як стверджують автори дослідження, ці пристрої завищують кількість спалених калорій.

Читайте також:  Смарт-браслети Honor Band 4 і Honor Band 4 Running: характеристики та ціна в Україні

Так, вчені провели тести, під час кого вимірювали кількість кисню, яку людина використала протягом десяти хвилин ходьби та бігу на біговій доріжці, перш ніж порівнювати результати з різними фітнес-трекерами. При цьому примірюванні вимірюванні ходьби трекер завищував дані більш ніж на 50%.

"Якщо ви хочете знати точну кількість калорій, яку ви спалюєте під час тренування, то немає значення, який пристрій використовуєте, ви повинні інтерпретувати дані з певною обережністю", – заявив доктор Тетчер.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Фітнес-трекер Ґаджети
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 756
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1052
День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
28 січня 14:02 День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 10453
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
27 січня 20:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 7111
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
26 січня 20:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
3559
Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
24 січня 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
1060
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук