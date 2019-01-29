Фітнес-трекери обманюють користувачів – дослідження

Фітнес-трекери можуть показувати неправдиву інформацію щодо кількості спалених калорій користувачем при ходьбі чи бігу. В цьому переконують науковці з університету Аберіствіту.

Як пише BBC Україна, усі фітнес-трекери, що коштують від 25 до 100 доларів давали неточні дані під час ходьби та бігу. Як стверджують автори дослідження, ці пристрої завищують кількість спалених калорій.

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Так, вчені провели тести, під час кого вимірювали кількість кисню, яку людина використала протягом десяти хвилин ходьби та бігу на біговій доріжці, перш ніж порівнювати результати з різними фітнес-трекерами. При цьому примірюванні вимірюванні ходьби трекер завищував дані більш ніж на 50%.

"Якщо ви хочете знати точну кількість калорій, яку ви спалюєте під час тренування, то немає значення, який пристрій використовуєте, ви повинні інтерпретувати дані з певною обережністю", – заявив доктор Тетчер.

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