Ford показала розумну будку для собак: для чого вона потрібна
Компанія Ford представила власний прототип розумної буди для собак. Вона обладнана шумозаглушенням. У такій будці домашній улюбленець має переховуватись від феєрверків.
Про це повідомляє TechCrunch.
За основу розробники взяли технологію шумозаглушення, яку використали у позашляховику Edge для пом'якшення шумів двигуна і трансмісії.
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Так, будка оснащена мікрофонами, що виявляють звук феєрверка, а вбудована аудіосистема посилає протифазні сигнали, які значно знижують звуки.
Конструкція будки збудована з пробки високої щільності для ще більшого виключення зовнішніх шумів.
Розумна будка для собак
Щоправда, наразі будка не надійшла у продаж, але у Ford заявляють, що це лише перша новинка із цілої серії ноу-хау для вирішення повсякденних проблем.
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