Ford показала розумну будку для собак: для чого вона потрібна

Компанія Ford представила власний прототип розумної буди для собак. Вона обладнана шумозаглушенням. У такій будці домашній улюбленець має переховуватись від феєрверків.

Про це повідомляє TechCrunch.

За основу розробники взяли технологію шумозаглушення, яку використали у позашляховику Edge для пом'якшення шумів двигуна і трансмісії.

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Так, будка оснащена мікрофонами, що виявляють звук феєрверка, а вбудована аудіосистема посилає протифазні сигнали, які значно знижують звуки.

Конструкція будки збудована з пробки високої щільності для ще більшого виключення зовнішніх шумів.

Розумна будка для собак

Щоправда, наразі будка не надійшла у продаж, але у Ford заявляють, що це лише перша новинка із цілої серії ноу-хау для вирішення повсякденних проблем.

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