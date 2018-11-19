Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S10 із інноваційним дисплеєм

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Концепт Samsung Galaxy S10
Концепт Samsung Galaxy S10 / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували фото передньої панелі флагманського смартфона Samsung Galaxy S10, який поки ще офіційно не анонсували. Головною особливістю флагмана стане фронтальна камера, яку розмістять у дисплеї.

Про це повідомляє SlashLeaks.

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На фото продемонстрували інноваційний дисплей Infinity-O, який за чутками буде використовуватися в нових флагманах Samsung.

Відзначимо, Samsung вже представила нові дисплеї Infinity на конференції для розробників SDC 2018. Дисплеї Infinity-U і Infinity-V мають невеликі вирізи каплевидной і V-подібної форми. В Infinity-O виріз ще компактніший, фактично, це точкова діра в екрані тільки під фронтальну камеру.

Samsung Galaxy S10
Фронтальна камера Samsung Galaxy S10 з'явиться в самому дисплеї

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 отримає екран із "дірою" в дисплеї

Саме останній варіант очікується в наступному флагманському смартфоні Galaxy S10. Дисплей New Infinity – повністю безрамковий і взагалі без вирізів. Камера і датчики повинні бути приховані під дисплеєм і "з'являтися" в міру необхідності.

Samsung Galaxy S10
Принцип роботи диплея в новуму Samsung Galaxy S10

Найбільш ймовірний термін офіційного дебюту Samsung Galaxy S10 – до виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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