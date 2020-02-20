Функція Apple дає змогу купувати речі з доповненою реальністю

Компанія Apple оновила свою функцію Quick Look. Вона дає змогу відтворювати віртуальні об’єкти у 3D та AR. Тобто користувачі можуть не лише переглядати товари в доповненій реальності, а й купувати їх.

Як передає Techcrunch.com, Apple запустила функцію Quick Look ще у 2018. Вона створює 3D-модель предметів і пропонує переглянути, як вони виглядатимуть у доповненій реальності.

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Однак, зараз її удосконалили і додали нову кнопку, яка дає змогу одразу здійснити покупку.

Як вона працює

Користувачеві потрібно обрати продукт, який ви хочете купити, увімкнути Quick Look та навести камеру смартфона на стіл, полицю або іншу нерухому поверхню.

Удосконалена функція Quick Look

Після цього функція покаже, як виглядатиме річ, яку хочуть придбати.

Незабаром Apple планує інтегрувати у Quick Look підтримку звуку. Зараз функцією скористалися деякі онлайн-магазини: Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen і 1-800-Flowers.

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