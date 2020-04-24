Габблу 30: найцікавіші факти про найвідоміший космічний телескоп

Про великий фотоапарат у космосі чули навіть люди, далекі від астрономії та космонавтики. 24 квітня небесна обсерваторія "Габбл" святкує свій тридцятий день народження. Що спільного між цивільним телескопом та супутниками-шпигунами, про алмазну планету, лікування раку молочної залози, оновлене розуміння будови Всесвіту та інші відкриття Габбла – далі у матеріалі.

Цікаву інформацію для 24 каналу зібрала координаторка космічних проєктів Noosphere, кандидатка історичних наук Наталя Боротканич.

Не пропустіть Що фотографував телескоп Габбл в день вашого народження: новий сервіс від NASA

Габлл у цифрах

15 000 – кількість опублікованих наукових робіт на основі даних телескопа;

28 000 км/год – швидкість руху телескопа Габбл;

97 хв – за стільки часу Габбл робить один оберт навколо Землі;

200°C – температурний діапазон середовища навколо Габбла: температура змінюється від -128 °C до +90 °C;

560 км над поверхнею Землі розташований Габбл. Телескоп необхідно було розмістити так далеко від поверхні планети, як тільки можливо – чим більша орбіта, тим більші ділянки космосу можна розгледіти, а також щоб він був подалі від впливу земної атмосфери.

Бачити в русі

Пояснюючи унікальність роботи Габбла, астронавт NASA Майк Массіміно вдався до порівняння. Уявіть, що ви перебуваєте на даху Емпайр-Стейт-Білдінг на Манхеттені й тримаєте лазерну указку. У той час хтось інший стоїть на вершині пам’ятника Вашингтону у столиці США і тримає в руках монету у десять центів, а ви можете потрапити в неї променем лазера (відстань між об'єктами 350 км).

А ще врахуйте, що ви рухаєтеся зі швидкістю 28 000 км/год в одному напрямку, а монетка зі швидкістю кілька тисяч км/год – в іншому, та ви, як і раніше, можете фокусувати лазер на монеті. Ось у таких умовах працює телескоп та робить свої фантастичні знімки.

Габбл – людина і телескоп

Телескоп назвали на честь Едвіна Габбла, астронома, який виявив, що галактики, подібні до нашої, існують поза межами Чумацького Шляху, і першим встановив, що Всесвіт розширюється. Це був науковий прорив, який привів то теорії Великого вибуху.



Астроном Едвін Габбл / NASA

Телескоп продовжив справу свого тезки. За результатами спостереження квазарів вчені отримали сучасну космологічну модель: Всесвіт, що розширюється з прискоренням, заповнений темною енергією. "Габбл" також допоміг точно встановити вік Всесвіту – 13,8 мільярдів років.

Наприкінці 1920-х астрономи знали про розширення Всесвіту, але при цьому вважалося, що воно колись сповільниться. У 1998 році, завдяки космічному телескопу, вчені побачили, що розширення не лише не сповільнюється, а навпаки, прискорюється. Це відкриття було зроблене за допомогою вимірювання світла, що випромінюють наднові типу SN 1987A.



Наднова SN 1987A / NASA Hubble

Габбл-шпигун

Мало хто знає, що Габбл за своєю суттю є розвідувальним апаратом для аерокосмічної зйомки – от лиш його камери направлені в космос, а не вниз, на Землю.

Про те, що цей телескоп створений на основі військового супутника, стало відомо у 2011 році, коли була розсекречена програма KEYHOLE ("Замкова щілина"). Вона складалася із 20 супутників-шпигунів, які були запущені США у період з 1971 до 1986 років. Один із космічних апаратів – КН-9 – схожий на Габбл. Розміри обидвох супутників порівнюють зі шкільним автобусом.



Телескоп Габбл у космосі / NASA

Один з керівників габблівського "мозкового центру" у Балтиморі Ерік Дж. Чейсон у своїх мемуарах пригадує випадок, який доводить, що спільним у супутників є не лише розмір.

Після виведення телескопа на орбіту інженери виявили, що апарат відчутно вібрує, і це не дозволяє йому сфокусуватися.

Чейсона запросили на закриту зустріч із кількома десятками офіцерів військової розвідки, де обговорили проблему "Габбла" та припустили, що вібрації відбуваються через різку зміну температури у навколишньому середовищі, також учасники зустрічі назвали прізвище інженера, який зможе допомогти. Чейсон зрозумів, що для них така проблема була не новою.

Важливо! Астрономи знайшли докази існування чорних дір нового класу

Комп'ютерні алгоритми Габбла у боротьбі з раком молочної залози

Вже у космосі астрономи виявили ще одну проблему телескопа – його головне дзеркало діаметром 2,4 м мало дефект через відхилення від правильної форми, його краї були надто пласкими. І хоча відхилення було мізерним – меншим за товщину людської волосини, – цього було достатньо, щоб світло відбивалося неправильно, а телескоп не міг сфокусуватися.

Пізніше апарат полагодять, але для обробки нечітких зображень був розроблений спеціальний комп'ютерний алгоритм. Виявилося, що він ідеально підходить для діагностики раку молочної залози на ранній стадії, і це дозволяє поставити діагноз задовго до того, як око досвідченого фахівця зможе розпізнати хворобу.

Чорні діри існують!

Тривалий час чорні діри вважалися науковою фантастикою. Сам Ейнштейн в 1939 році написав статтю, в якій наголошував, що чорні діри не можуть утворитися в природних умовах. Але телескоп Габбл не лише "довів" існування чорних дір у центрі галактики, а й дав вченим можливість побачити, що між розміром чорної діри та розміром галактичного балджа є зв’язок.

Вражаючі фото телескопа Габбл

Фото NASA

Дорогоцінна планета Габбла

Американськими астрофізиками методом доплерівської спектроскопії була відкрита екзопланета, яка у своєму складі може містити алмази. ЇЇ йменували 55 Рака е. За розміром вона вдвічі більша за Землю, за вагою – увосьмеро. У 2016 році Габбл проаналізував її атмосферу, в якій виявили водень і гелій, але не знайшли слідів водяної пари. З кам'яною екзопланетою це вдалося зробити вперше. Пізніше з'ясувалося, що температура на 55 Рака е складає 5127°C.

За однією з теорій, жар і тиск в її ядрі можуть бути настільки високі, що утворюють алмази. Проте ці сяючі поклади (якщо вони, звісно, існують) – за 40 світлових років від нас, отже добування копалин наразі технологічно неможливе.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно