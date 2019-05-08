Геймери отримали можливість зіграти в класичну Minecraft

Вже незабаром культовій грі Minecraft виповниться 10 років і на честь цієї події автори гри приготували користувачам особливий подарунок. Творці хіта вирішили викласти в загальний доступ найстарішу версію свого дітища.

Minecraft не завжди була грою Microsoft. Як повідомляє The Verge, під крилом Microsoft пісочниця розрослася до значних розмірів, обзавелася версіями для величезного числа різних платформ і стала тією самою грою, яку або обожнюють, або ненавидять.

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Однак до цього Minecraft була камерним проектом тоді ще інді-колективу Mojang AB. Віддані фанати напевно прекрасно пам'ятають, як тайтл виглядав 10 років тому, а спеціально для тих, хто забув або зовсім не застав хіт на зорі його існування, автори приготували сюрприз.



Скріншот з гри Minecraft Classic

Що можна побачити в проекті. Minecraft Classic доступна за цим посиланням. Зіграти в браузері можна абсолютно безкоштовно. Розробники, щоправда, попереджають, що в класичній версії збережені всі баги і проблеми оригіналу, а набір блоків обмежений всього 32 варіантами.

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