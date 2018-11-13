Геймпад до приставки PlayStation 5 отримає неймовірні нововведення

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Геймпад до приставки PlayStation 5 отримає неймовірні нововведення
Геймпад до приставки PlayStation 5 отримає неймовірні нововведення / unsplash

Компанія Sony надіслала патент до Патентного відомства США щодо розробки геймпада DualShock нового покоління. PlayStation 4 отримає підтримку контролера із сенсорною панеллю, а новий геймпад до PS 5 і взагалі отримає повноцінний сенсорний дисплей.

Про це повідомляється на офіційному сайті Патентного відомстві США.

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Наразі виробник не розкриває всіх деталей про джойстик нового покоління, проте згідно з описом новинка нагадуватиме вже існуючі геймпади Nintendo Wii U і Switch. Таким чином, геймпад в новій ігровій консолі Sony виявиться абсолютно унікальним, тому як до цього моменту жодна повноцінна приставка стаціонарного рівня не могла похвалитися такою особливістю.

Nintendo Wii U і Switch
Nintendo Wii U і Switch

Зазначимо, що в такому випадку дисплей можна буде використовувати для виведення додаткової інформації про персонажа, відображення карти та іншого.

Окрім того, заявці йдеться, що сенсорний екран буде розташований на верхній поверхні корпусу. На схемі вказується яким чином буде функціонувати новий пристрій.

DualShock 5
Патент Sony нового геймпада DualShock

Відзначимо, новий контролер DualShock 5 поставлятиметься разом із консоллю PlayStation 5, яку, ймовірно, презентують лише в 2021 році.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри PlayStation Sony
Джерело: Техно
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