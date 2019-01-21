Gigabyte представила перший в світі тактичний ігровий монітор: фото, характеристики

Компанія Gigabyte представила перший в світі тактичний ігровий монітор AORUS AD27QD. За переконаннями виробника, функції на кшталт, стабілізатора прицілу, ігрового асистента, віджета OSD і активного шумозаглушення допоможуть геймерам отримати тактичну перевагу над своїми опонентами.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Дата презентації відеокарт AMD Radeon Navi з'явилась в мережі

AORUS AD27QD оснащений 27-дюймовим екраном з роздільною IPS-матрицею, що забезпечує кут огляду 178 градусів. Він має роздільну здатність 2560 x 1440 пікселів, частоту оновлення 144 Гц і час відгуку 1 мс.



Gigabyte AORUS AD27QD має 27-дюймовий екран

Монітор виводить зображення з 10-розрядною глибиною кольору, на 95% відповідає вимогам стандарту DCI-P3. Крім того, завдяки характеристикам модель має сертифікат VESA Display HDR 400. А технологія AMD Radeon FreeSync дає змогу монітору максимально швидко виводити на екран мультимедійний контент будь-якого формату.

Щоб підкреслити ігрову спрямованість пристрою, виробник використовував цифрові RGB-світлодіоди замість типових LED-компонентів. Дизайнери приділили чимало уваги і ергономіці.



Gigabyte AORUS AD27QD отримав цікавий та стильний дизайн

Так, рукоятка у верхній частині стійки дозволяє переміщати монітор на робочому столі і стане в нагоді під час транспортування. Крім того, була продумана схема укладання силових і телекомунікаційних каналів. У комплект AORUS AD27QD входить прогумована кабельна стяжка, розташована трохи нижче секції портів введення / виводу, а в нижній частині стійки є спеціальний паз, через який можна пропустити всі необхідні кабелі.

Читайте також: Відома дата анонсу нових консолей PlayStation та Xbox

У AORUS AD27QD реалізовані режими "зображення в зображенні" і "зображення поруч із зображенням", які слугують для перегляду відео під час гри. Наприклад, щоб дивитися стрім або проходження і одним кліком миші перемикатися між джерелами звуку.



Gigabyte AORUS AD27QD дуже зручний в транспортуванні

Крім того, монітор отримав функцію корекції синього світла для захисту очей користувача від негативного впливу ближнього ультрафіолетового спектра і мерехтіння зображення.

Монітор оснащений великою кількістю портів: 2 х HDMI, 1 х DP, 2 х USB 3.0, лінійним входом для аудіосигналу і роз'ємом для мікрофона. За допомогою фірмового додатка OSD Commander користувачі можуть оновити мікрокод OSD і отримати доступ до нових функцій.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно