24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Голосовий помічник Celia запрацював на смартфонах Huawei

-
Смартфони Huawei отримали власний голосовий помічник
Смартфони Huawei отримали власний голосовий помічник / Ілюстративне фото

В кінці березня в портфоліо Huawei з'явився фірмовий голосовий асистент Celia. Під час презентації виробник заявив, що незабаром після релізу прошивки EMUI 10.1 віртуальний помічник "пропишеться" на флагманських смартфонах бренду – і нарешті, дотримав обіцянку.

Голосовий помічник вже доступний на моделях HUAWEI P40, P40 Pro і P40 Pro+, хоч і з певними географічними обмеженнями, повідомляє Gizmochina.

Цікаво Помста за Huawei: Китай готує свій чорний список американських компаній 

В яких країнах працює Celia

Протестувати можливості цифрового "секретаря" зараз можуть жителі Франції, Іспанії, Колумбії, Чилі та Великої Британії. Втім, ентузіастам ніщо не заважає обійти прив'язку, змінивши регіон в налаштуваннях ґаджета. Одна з умов для активації помічника – встановлена ​​прошивка EMUI 10.1.

Які мови підтримує помічник

Зараз Celia може спілкуватися з користувачем англійською, іспанською та французькою мовами. Перелік умінь додатка включає відображення інформації про погоду, набір номерів з телефонної книги, відправку текстових повідомлень і переклад в режимі реального часу. Надалі виробник обіцяє розширити кількість локалізацій, а також включити асистента в прошивку інших пристроїв бренду, список яких буде оголошено пізніше.

Фото асистента Celia

 

Автор: Михайло Года
Теги: Huawei Новини Техно Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
19 травня , 21:12 Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
15 травня , 21:00 Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
Ірина Полицька
Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
13 травня , 18:07 Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
Михайло Года