Голосовий помічник Celia запрацював на смартфонах Huawei

В кінці березня в портфоліо Huawei з'явився фірмовий голосовий асистент Celia. Під час презентації виробник заявив, що незабаром після релізу прошивки EMUI 10.1 віртуальний помічник "пропишеться" на флагманських смартфонах бренду – і нарешті, дотримав обіцянку.

Голосовий помічник вже доступний на моделях HUAWEI P40, P40 Pro і P40 Pro+, хоч і з певними географічними обмеженнями, повідомляє Gizmochina.

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В яких країнах працює Celia

Протестувати можливості цифрового "секретаря" зараз можуть жителі Франції, Іспанії, Колумбії, Чилі та Великої Британії. Втім, ентузіастам ніщо не заважає обійти прив'язку, змінивши регіон в налаштуваннях ґаджета. Одна з умов для активації помічника – встановлена ​​прошивка EMUI 10.1.

Які мови підтримує помічник

Зараз Celia може спілкуватися з користувачем англійською, іспанською та французькою мовами. Перелік умінь додатка включає відображення інформації про погоду, набір номерів з телефонної книги, відправку текстових повідомлень і переклад в режимі реального часу. Надалі виробник обіцяє розширити кількість локалізацій, а також включити асистента в прошивку інших пристроїв бренду, список яких буде оголошено пізніше.

Фото асистента Celia