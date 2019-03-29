Google Pixelbook 2 "засвітився" на відео

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Google готує до випуску новий Pixelbook 2
Google готує до випуску новий Pixelbook 2 / 9to5Google

Чутки щодо хромбука під кодовим іменем Atlas виробництва Google ширяться мережею вже давно. Проте в інтернеті опублікували два відеоролика із потенційним Google Pixelbook 2 в головній ролі.

Однак у відео, яке виявив ресурс About Chromebooks і блогер Брендон Лалл в базі Chromium Bug Tracker, показано пристрій, зовсім не схожий на виготовлені раніше компанією Google хромбуки, йдеться на сайті 9to5 Google.

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Хоча у новинки такі ж товсті рамки, у його екрану співвідношення сторін складає не 3:2, як у Pixelbook, а більш поширене 16:9. До того ж над клавіатурою є напис ProductName, а не лейбл G, яким зазвичай позначаються прототипи Google.

Google Pixelbook 2 показали на відео

Друге відео ще раз підтверджує, що це буде звичайний ноутбук, що не трансформується в планшет. Таке рішення виглядає цілком логічним, так як новий ноутбук-трансформер може стати прямим конкурентом планшету "2-в-1" Pixel Slate, витісняючи його з ринку.

Google Pixelbook 2 можуть представити цього року – дивіться відео

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети ноутбук Google Google Pixel
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