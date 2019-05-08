Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL

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Google Pixel 3A та Pixel 3A XL представили офіційно
Google Pixel 3A та Pixel 3A XL представили офіційно

Компанія Google офіційно представила доступні смартфони – Pixel 3A і Pixel 3A XL. Новинку анонсували під час конференції I/O 2019.

Дизайн. Нові смартфони стали спрощеними версіями флагманської лінійки Google Pixel 3. Щоправда, вони не отримали скляного заднього корпусу, тож вони не підтримують бездротової зарядки. Також обидві моделі не отримали вирізу (за що блогери дуже критикували флагман Google Pixel XL). Натомість бачимо товсті рамки вгорі та внизу.

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Діагональ OLED-дисплея Pixel 3A становить 5,6 дюйма з роздільною здатністю Full HD +. При цьому більша модель має діагональ 6 дюймів.

Pixel 3A та Pixel 3A XL

Камери не відрізняються від флагманської лінійки 

Характеристики. Обидві моделі – Pixel 3A і Pixel 3A XL – працюють на Snapdragon 670 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам'яті. Смартфони отримали стереодінаміки. А от ємність акумуляторів відрізняється - 3000 і 3700 мАг відповідно. Це цілком логічно, враховуючи різні розміри екранів смартфонів.

Pixel 3A та Pixel 3A XL

Новинки доступні у 3 кольорах 

Також приємно, що виробник повернув 3,5 мм роз'єм для навушників.

Камери. Google Pixel 3a і Pixel 3a XL отримали таку ж камеру, як і флагманські побратими. Це одиночний модуль з роздільною здатністю 12,2 Мп на базі сенсора Sony IMX363. Вони також отримали усі поліпшені функції для роботи з фото і відео: Top Shot, Super Res Zoom і Night Sight. Фронтальна камера має модуль на 8 Мп.

А от співпроцесор Visual Core, який розширював функціонал камери, новинки вже не мають.

Як виглядають Google Pixel 3A та Pixel 3A XL: відео 

Ціна. Смартфон Google Pixel 3a отримав вартість 399 доларів (10 700 гривень). Більша версія Pixel 3a XL надійде у продаж із цінником 479 доларів (майже 13 тисяч гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Google Google I / O 2019 Google Pixel 3 Google Pixel Смартфони
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