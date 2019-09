Google запускає сервіс Play Pass: що про нього відомо

Компанія Google оголосила про запуск сервісу Play Pass – платної підписки на ігри та додатки Google Play без реклами та вбудованих покупок. Користувачі отримають можливість безкоштовно ознайомитися із можливостями нового сервісу протягом випробувального періоду та оформити "абонемент" зі знижкою протягом першого року роботи.

Що відомо про новий сервіс? Сервіс надає доступ до більш ніж 350 ігор і додатків, вже опублікованих в Google Play, без вбудованих банерів та мікротранзакцій, повідомляється в офіційному блозі компанії.

В раніше завантажених додатках, що входять в підписку, буде розблоковано весь доступний контент. У список не включені популярні ігри та софт, включаючи Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic і AccuWeather, LIMBO, Lichtspeer, Mini Metro, Old Man's Journey та багато інших. Список доступних тайтлів буде поповнюватися щомісяця.

Сімейний доступ. Користувачі сімейного доступу в Google Play можуть ділитися підпискою Play Pass з п'ятьма іншими членами сім'ї, кожен з яких отримає індивідуальний доступ до Play Pass незалежно від активності інших. Для зручності навігації ігри та програми, які входять в підписку, будуть відзначені в магазині спеціальним логотипом у формі квитка.

Презентація сервісу Play Pass – дивіться відео

Доступність. Сервіс доступний на мобільних пристроях, ноутбуках і планшетах з Android 4.4 і вище, а також Google Play версії 16.6.25 і новіше. Запуск Google Play Pass відбудеться до кінця вересня.

Ціна. Всім користувачам буде доступна 10-денна пробна підписка, протягом перших 12 місяців вартість підписки складе 1,99 долара на місяць, потім 4,99 долара на місяць. На момент релізу сервіс стане доступний на території США, дата запуску в інших регіонах буде оголошена пізніше.

