Google здійснила мрію багатьох користувачів

Компанія Google додала в свій сервіс Google Фото нову функцію, про яку давно просили користувачі. Мовиться про можливість відзначати людей на фото вручну.

Функція зникла з сервісу Google після того, як той відділився від соціальної мережі Google+ в 2015 році, і ось тепер цю можливість повернули. Першими це зауважили у Androidpolice.

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Коли це працює

І хоч функцію повернули, все ж, є одне обмеженням. Не можна просто так взяти фото і почати відзначати на ній своїх друзів і родичів.

Спочатку алгоритм сервісу повинен визначити, що на фотографії є обличчя або домашній улюбленець. Після цього можна буде відзначити їх вручну



Google Photos доволі добре розпізнає обличчя на фото / androidpolice

І хоч алгоритм google дуже добре визначає людей на ваших фото, іноді програма не може розпізнати обличчя, наприклад, якщо людина не дивився прямо в камеру. Тепер користувачі можуть внести правки в теги або додати нові.

Як вручну позначити людину

Потрібно просто відкрити Google Photos, знайти зображення з людьми чи домашніми тваринами, провести пальцем вгору або торкнутися кнопки "три крапки" у верхньому правому куті. Тут відображається оновлена панель EXIF із розділом Люди, аватарами розпізнаних осіб та піктограмою "ручка".

Якщо ви не бачите цієї піктограми, можливо, що ця функція ще не не оновилася на вашому ґаджеті.

Якщо ж ви не бачите заголовка "Люди", отже Google не виявив обличчя на цьому конкретному фото.

Нова функція стала часткою останнього оновлення Google Photos. Наразі вона доступна не всім користувачам, розгортання відбувається поступово.

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