Гра Red Dead Redemption 2 встановила кілька неймовірних рекордів

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Гра Red Dead Redemption 2 встановила кілька неймовірних рекордів
Гра Red Dead Redemption 2 встановила кілька неймовірних рекордів / Фото з вільних джерел

Через кілька днів після офіційного виходу гри Red Dead Redemption 2 її автори поділилися статистикою реалізації свого проекту. Зокрема прибуток від продажів в перші вихідні залишив позаду не лише культову GTA V, а й деякі голлівудські блокбастери, на кшталт "Месники: Війна нескінченності".

Про це повідомляє Wccftech.

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І хоча Red Dead Redemption 2 не змогла повторити досягнення GTA V, яка в перші ж три дні принесла видавництву 1 мільярд доларів, вестерн все ж додав в скарбничку Take-Two нові рекорди. За аналогічний термін RDR2 зібрала 725 мільйонів. Оскільки реліз припав на п'ятницю, цієї суми виявилося достатньо, щоб стати лідером в декількох категоріях.

  1. Найуспішніші перші вихідні серед всіх розважальних релізів (включаючи фільми і музичні альбоми).
  2. Найуспішніший розважальний реліз 2018 року.
  3. Найбільш попередньо замовлена гра в PlayStation Network.
  4. Найбільші продажі за перший день в PlayStation Network.
  5. Найбільші продажі за перші три дні в PlayStation Network.

Для порівняння, картина "Месники: Війна нескінченності" в перші вихідні зібрала 641 мільйон доларів, і це були найбільші показники розважального релізу. А ось GTA V, дебютна виручка якої більше, ніж у фільму і RDR2, не могла претендувати на це звання через час виходу: кримінальний бойовик побачив світ у вівторок і не зміг поборотися за звання кращої розваги суботи та неділі.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

 

Нагадаємо, Red Dead Redemption 2 офіційно побачила світ 26 жовтня на PlayStation 4 та Xbox One. До слова, PC-геймери так і не дочекалися будь-якої інформації про вихід гри поза консолями, проте все ще сподіваються пограти у хітовий вестерн на своєму комп’ютері.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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