"Хаббл" святкує день народження цікавою знахідкою: вона вас вразить

Багаті кольори газів у нитках туманностей відповідають кольорам водню – зеленому, сірці – червоному, азоту – помаранчевому та кисню – блакитному. Це зображення Хаббла показує результати двох зоряних супутників у гравітаційному вальсі, кілька тисяч світлових років від Землі в південному сузір'ї Центавра.

Дві зірки, що складається з червоного гіганта і білого карлика, надто близько один до одного, щоб побачити окремо в цьому вигляді. Але наслідки їхнього кружляння один про одного – це дві величезні снаряди газу, що розширюються в космос, як повітряна куля. Про це повідомляє Hubblesite.

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Обидві зірки вбудовані в плоский диск з гарячого матеріалу, який стискає газ. Це відбувається епізодично, оскільки туманність має дві різні структури, що мають форму пісочного годинника.



Фото, що передав Хаббл

Пухирці газу і пилу найяскравіші по краях – вони створюють ілюзію клешень крабів. Кольори відповідають водню, сірці, азоту і кисню. Цей образ приурочили 29-тій річниці Хаббла з моменту його запуску 24 квітня 1990-го року.

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