Хакери обійшли один із найнадійніших способів біометричного захисту
Спеціалісти із інформаційної безпеки придумали вишуканий спосіб обійти систему розпізнавання карти вен людини. Вони виготовили фальшиву руку із воску та перевірили ефективність цього методу на сканері відбитків пальців, який застосовують у смартфонах.
Про це повідомляє "Популярная механика".
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Системи безпеки все частіше вдаються до біометричної аутентифікації для того, щоб не допустити в систему хакерів і просто сторонніх людей. В одних випадках це датчики з відбитками пальців, в інших – системи, подібні FaceID, як у iPhone. Існує і ще один, дуже поширений тип розпізнавання, коли сканер перевіряє форму, розмір і положення вен користувача під шкірою його руки.
Експеремент із біометричним сканером – дивіться відео
Однак ця методика довела свою ненадійність. Нещодавно на щорічній хакерській конференції Chaos Communication Congress в Лейпцигу ( Німеччина) фахівці розповіли, що створили фальшиву руку з воску, і датчик прийняв її за справжню.
Виникає дуже незручне почуття, коли спочатку оцінюєш систему як пристрій з високим рівнем безпеки, а потім береш і зламувати її за допомогою дешевих матеріалів,
– зауважив один із авторів експерименту Ян Крісслер.
До речі, саме такий тип аутентифікації за деякими відомостями використовується в будівлі федеральної розвідувальної служби Німеччини – BND.
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