Хакери штурмували сайт Міністерства охорони здоров’я
Невідомі хакери 15 лютого атакували офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я. Через це сайт був тимчасово недоступний для користувачів.
О 15:30 фахівці відновили роботу сайту, повідомили у МОЗ.
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Зараз сайт працює у звичному режимі.
У відомстві вибачилися за незручності.
Протягом 2018 року Росія здійснила 190 кібератак проти України. Зокрема, країна намагалася завадити роботі державних органів України.
Найбільше російських кібератак сталося у Запорізькій області (26%), Києві та Київській області (15%), Дніпропетровській (12%), Донецькій (10%) та Херсонській (9%) областях.
А за останні 4 роки Росія здійснила 6 тисяч кібернападів на Україну. І це – лише ті випадки, про які відомо.