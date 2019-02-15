Хакери штурмували сайт Міністерства охорони здоров’я

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Сайт МОЗ атакували хакери
Сайт МОЗ атакували хакери / Ілюстративне фото

Невідомі хакери 15 лютого атакували офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я. Через це сайт був тимчасово недоступний для користувачів.

О 15:30 фахівці відновили роботу сайту, повідомили у МОЗ.

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Зараз сайт працює у звичному режимі.

У відомстві вибачилися за незручності.

Протягом 2018 року Росія здійснила 190 кібератак проти України. Зокрема, країна намагалася завадити роботі державних органів України.

Найбільше російських кібератак сталося у Запорізькій області (26%), Києві та Київській області (15%), Дніпропетровській (12%), Донецькій (10%) та Херсонській (9%) областях.

А за останні 4 роки Росія здійснила 6 тисяч кібернападів на Україну. І це – лише ті випадки, про які відомо.

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Теги: Техно Інтернет Міністерство охорони здоров’я хакери Хакерська атака Новини політики Новини України
Джерело: 24 канал
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