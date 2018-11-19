Характеристики неанонсованого смартфона Xiaomi Mi 8s "злили" в мережу
В мережі з'явились подробиці щодо флагманського смартфона Xiaomi Mi 8s, який поки не був анонсований виробником. Китайський інсайдер поділився характеристиками смартфона та ймовірною датою випуску.
Про це повідомляє iGeekPhone.
Читайте також: Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro: ціна та дата виходу в Україні
Апаратної основою Xiaomi Mi 8s стане наступний флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8150, ще не анонсований компанією, а також 10 ГБ оперативної пам'яті.
По дизайну смартфон успадкує багато від Xiaomi Mi 8, але виріз на дисплеї зменшиться до каплевидного. Корпус поєднує скляні панелі і металеву рамку, що дозволило реалізувати підтримку бездротової зарядки Qi.
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s
Смартфон оснащується 6,4-дюймовим дисплеєм з вбудованим сканером відбитків пальців і акумулятором ємністю 3 700 міліампер годин.
Окрім того, Xiaomi Mi 8s одним з перших отримає сенсор Sony IMX586, який увійде до складу потрійної камери 48 + 13 + 16 Мп.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8s
- ДисплейДіагональ: 6,4 дюйма
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 8150
- Пам'ятьОперативна: 10 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп
- Акумулятор3 700 мАг
Офіційний дебют Xiaomi Mi 8s очікується в березні 2019 року.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно