В мережі з'явились подробиці щодо флагманського смартфона Xiaomi Mi 8s, який поки не був анонсований виробником. Китайський інсайдер поділився характеристиками смартфона та ймовірною датою випуску.

Про це повідомляє iGeekPhone.

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Апаратної основою Xiaomi Mi 8s стане наступний флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8150, ще не анонсований компанією, а також 10 ГБ оперативної пам'яті.

По дизайну смартфон успадкує багато від Xiaomi Mi 8, але виріз на дисплеї зменшиться до каплевидного. Корпус поєднує скляні панелі і металеву рамку, що дозволило реалізувати підтримку бездротової зарядки Qi.



Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s

Смартфон оснащується 6,4-дюймовим дисплеєм з вбудованим сканером відбитків пальців і акумулятором ємністю 3 700 міліампер годин.

Окрім того, Xiaomi Mi 8s одним з перших отримає сенсор Sony IMX586, який увійде до складу потрійної камери 48 + 13 + 16 Мп.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8s Дисплей Діагональ: 6,4 дюйма

Діагональ: 6,4 дюйма Процесор Qualcomm Snapdragon 8150

Qualcomm Snapdragon 8150 Пам'ять Оперативна: 10 ГБ

Оперативна: 10 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп

Основна: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп Акумулятор3 700 мАг

Офіційний дебют Xiaomi Mi 8s очікується в березні 2019 року.

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