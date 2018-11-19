Характеристики неанонсованого смартфона Xiaomi Mi 8s "злили" в мережу

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Xiaomi Mi 8s: характеристики, дата презентації
Xiaomi Mi 8s: характеристики, дата презентації / Фото з вільних джерел

В мережі з'явились подробиці щодо флагманського смартфона Xiaomi Mi 8s, який поки не був анонсований виробником. Китайський інсайдер поділився характеристиками смартфона та ймовірною датою випуску.

Про це повідомляє iGeekPhone.

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Апаратної основою Xiaomi Mi 8s стане наступний флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8150, ще не анонсований компанією, а також 10 ГБ оперативної пам'яті.

По дизайну смартфон успадкує багато від Xiaomi Mi 8, але виріз на дисплеї зменшиться до каплевидного. Корпус поєднує скляні панелі і металеву рамку, що дозволило реалізувати підтримку бездротової зарядки Qi.

Xiaomi Mi 8s
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s

Смартфон оснащується 6,4-дюймовим дисплеєм з вбудованим сканером відбитків пальців і акумулятором ємністю 3 700 міліампер годин.

Окрім того, Xiaomi Mi 8s одним з перших отримає сенсор Sony IMX586, який увійде до складу потрійної камери 48 + 13 + 16 Мп.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8s

  • ДисплейДіагональ: 6,4 дюйма
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 8150
  • Пам'ятьОперативна: 10 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп
  • Акумулятор3 700 мАг

 

Офіційний дебют Xiaomi Mi 8s очікується в березні 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Китай Xiaomi
Джерело: Техно
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