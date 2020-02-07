Українка, яка торкнулась неба: біографія астронавтки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

7 лютого виповнюється 57 років астронавтці NASA з українським корінням – Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Вона побувала у відкритому космосі та допомагала у спорудженні Міжнародної космічної станції. Редакція Техно 24 вирішила пригадати біографію й важливі етапи життя Гайді.

Гайдемарі Марта Стефанишин-Пайпер народилася 7 лютого 1963 року. Батько Гайді – Михайло – емігрував до Америки із села Якимів, що неподалік Львова. В часи Другої Світової війни його відправили до Німеччини. Після закінчення війни він одружився з німкенею Аделаїдою, і вони обоє іммігрували до США.

Маленька Гайді біля дому в Сент-Пол

Стефанишин-Пайпер народилася у містечку Сент-Пол, штат Міннесота, США. Батько Гайді приділяв багато часу та уваги вихованню доньки. Вона росла в українській культурній спільноті, вступила до Пласту і досі є його членкинею.

Гайді під час навчання у школі Гайдемарі добре знає українську історію, культуру і звичаї. Вона чудово говорить українською і називає себе українкою.

Школа та університет

У 1980 році майбутня астронавтка закінчила загальноосвітню школу Дерхем Холл у Сент-Полі.

Університет МІТ, в якому навчалася Гайдемарі У 1986 році отримала ступінь магістра наук в галузі машинобудування в Массачусетському технологічному інституті. Аби навчатися у МІТ Гайді виборола стипендію ВМС США, тож у червні того ж року вона вступила до Військово-морських сил США.

Військова кар’єра

У війську Гайді пройшла вишкіл у Вишкільному центрі рятувальних і підводних операцій ВМС. Крім того вона закінчила навчання у навчально-морському центрі дайвінгу та аварійних занять у місті Панама, штат Флорида, як офіцер з базового дайвінгу та військового порятунку.

Після закінчення вишколу у ВМС

Оскільки Гайді мала інженерну освіту вона також проводила роботи з ремонту та відновлення військової техніки. Так Гайді брала участь у знеструмленні танкера Ексон Х'юстон біля узбережжя Барберс Пойнт на Гаваях.

За свою військову кар’єру їй було присвоєно: нагородну медаль "Захищена оборона", дві медалі "За заслуги", медаль "За заслуги за оборону", медаль "За заслуги", дві медалі "Похвала військово-морського флоту", дві медалі за військово-морські сили та інші службові медалі.

Зараз Гайдемарі Стефанишин-Пайпер капітан ВМС США. Цікаво: SpaceX дозволила орендувати місце у своїх ракетах: ціни

Кар’єра в NASA

Гайді розповідала, що полюбила польоти коли часто подорожувала з батьками до Німеччини та України. Довгі перельоти заворожували її і вона мріяла про кар’єру пілота. У ВМС вона намагалася стати пілотом, однак не пройшла медичної перевірки через проблеми із зором. Через деякий час вона почула про програму NASA з набору астронавтів і вирішила спробувати свої сили.

Тренувальні роботи астронавтів під водою / NASA

У космічний центр Джонсона Гайді прибула у серпні 1996 року, після того, як її обрали кандидатом у астронавти. Після двох років навчання та тестів вона отримала кваліфікацію для призначення польотів як спеціаліста з місії. Спочатку вона проводила підготовку й підтримку астронавтів при запуску та посадці. Вона також була головним представником Управління астронавтів у справах корисного навантаження.

Перша місія

Стефанишин-Пайпер здійснила свою першу місію STS-115 на борту космічного шатла "Атлантіс" 9 вересня 2006 року, як спеціаліст з місії і стала 8-ою жінкою, яка здійснила космічну прогулянку (і першою українкою). Участь Стефанишин-Пайпер у двох з трьох EVA місій протягом загальних 12 годин, 8 хвилин зробила її другим найдосвідченішим астронавтом серед жінок. На МКС під час першої місії STS-115

В ході першого виходу в космос Гайді провела початкову установку елементів сонячних панелей P3/P4 на космічну станцію. А під час другого виходу в рамках місії STS-115 астронавтка ввімкнула радіатори охолодження сонячних панелей, замінила антену та встановила ізоляцію.

Під час проведення роботи на корпусі МКС

Для мене дослідження космосу – це лише природне бажання, до якого прагнуть люди. З розвитком людства ми маємо більше технологій щоб рухатись далі. Тисячі років тому люди просто виходили за наступний пагорб, переходили через гору, долали річку. Згодом люди перетнули океани. Зараз у нас є літаки, підводні човни та машини. Тож дивлячись у небо і дивлячись на зірки та планети і думаючи, що там... Нам цікаво. Ми, як люди, завжди хочемо знати, що там. Можливо там ми зможемо навчитися чомусь, що допоможе вирішити наші проблеми тут, на Землі,

– розповідала Гайдемарі, після повернення на Землю.

Друга місія

Місія STS-126 стартувала 14 листопада 2008 року на шатлі "Ендевур". В рамках цієї місії Гайдемарі Стефанишин-Пайпер здійснила 3 виходи у відкритий космос. Після цього загальна кількість виходів Гайді становила 5, а сукупний їх час – 33 години 42 хвилини.

Екіпаж NASA місії STS-126

Під час першого EVA STS-126 18 листопада 2008 року, коли Стефанишин-Пайпер готувалася розпочати роботу над поворотним шарніром Solar Alpha, вона помітила витік мастила у своїй сумці інструментів.

Вона повідомила про це команді шатла. Керівники місії доручили Стефанишин-Пайпер очистити мастило за допомогою сухої серветки, і, поки вона проводила очистку відсунула сумку в бік. Коли Гайді повернулася до сумки – та вже відлетіла достатньо далеко.

Спершу я хотіла стрибнути за нею. Але швидко опанувала себе – коли ситуація розвивається не за планом, ти точно не хочеш зробити ще гірше,

– розповіла Гайді у інтерв’ю Техно 24.

Астронавтка сповістила центр керування про інцидент із сумкою. Її вирішили не відловлювати оскільки сумка не становила небезпеки для станції або орбіти. Згодом вона увійшла до низької орбіти Землі як космічне сміття, де й згоріла, потрапивши в атмосферу Землі на захід від Мексики 3 серпня 2009 року. Орієнтовна вартість втраченого обладнання становила 100 000 доларів США. Не пропустіть: Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер Завершення кар'єри в NASA

У липні 2009 року Стефанишин-Пайпер покинула корпус астронавтів NASA, щоб повернутися до своїх обов'язків у ВМС.

Її нагороджено двома медалями космічного центру NASA, та медаллю за виняткову службу в NASA.

20 травня 2011 року капітан Гайді Стефанишин-Пайпер стала командувачем відділення "Кардерок" Центру військово-морських сил в Меріленді. У липні 2013 року вона взяла на себе командування Південно-Західним регіональним центром технічного обслуговування в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, і стала відповідальною за роботи з обслуговування ядерних суден у районі Сан-Дієго.

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер та Україна

Гайді не приховує своєї любові до України і називає себе українкою. Батько виховував її у атмосфері любові й поваги до рідної землі і прищіпив любов до української мови й культури.

Батько виховував Гайдемарі прищеплюючи їй любов до всього українського Коли Гайдемарі вперше летіла у космос, вона взяла з собою Маленький прапор України і нашивку лілії – символ українських пластунів. Ще одним цікавим фактом є те, що iPod астронавтки під час подорожі до МКС був заповнений, серед іншого, українськими піснями.

Також Гайді зберегла своє українське прізвище, як згадку про своє коріння. Воно вказане на офіційних нашивках місій NASA, в яких брала участь Гайдемарі.

Вона доволі добре володіє українською мовою, хоч після смерті батька і використовує її значно рідше. Візит в Україну

Астронавтка відвідувала Україну двічі. Вперше 29 січня 2007 року. Того дня вона перебувала у Львові, а 31 січня відвідала села Якимів та Новий Яричів, де народився її батько, а також живуть 16 двоюрідних братів та сестер. 1 лютого Гайдемарі зустрілася із Президентом України Віктором Ющенком, який нагородив її орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня "за мужність і відвагу, виявлені в освоєнні космічного простору, зміцнення дружби між українським та американським народами".

Віктор Ющенко вручає нагороду Гайдемарі Стефанишин Пайпер Вдруге Гайді відвідала Україну 8 жовтня 2019 року. Цього разу вона виступила з лекціями у навчальних закладах Харкова, Києва, Житомира та Львова і поспілкувалася з Техно 24.

Гайдемарі у Львові, під час другого візиту в Україну



Під час відвідин села Якимів